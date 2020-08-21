Собака помогала Зигмунду Фрейду проводить сеансы с пациентами

Не секрет, что питомцы многих знаменитых людей зачастую становятся не менее известными, чем их хозяева. Так, например, собака выдающегося психолога Зигмунда Фрейда прославилась тем, что помогала ученому понимать душевное состояние его пациентов.

По мнению Фрейда, собаки подчас лучше понимают характер человека, а также просто помогают людям расслабиться. Именно поэтому психолог позволял своей любимице Жо-Фи — собаке породы чау-чау — присутствовать на его лечебных сеансах.

Если пациент, который пришел на прием, был спокоен и расслаблен, то Жо-Фи ложилась рядом с ним. А если он был напряжен и встревожен, то собака старалась лечь от него подальше.

Однако это было не единственное полезное умение собаки Фрейда. Жо-Фи без труда определяла, когда пора закончить сеанс. Через 50 минут после его начала собака вставала, потягивалась и подходила к двери. Благодаря этому психологу не приходилось смотреть на часы во время сеанса, оскорбляя тем самым пациента.

Зигмунд Фрейд был большим любителем чау-чау. В его доме, кроме Жо-Фи, жили ещё несколько собак этой породы. Интересно, что в день рождения Фрейда питомцев всегда наряжали, позволяли им сесть за праздничный стол, а также угощали пирогом.