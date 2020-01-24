Мэр Москвы признал наличие радиации на месте строительства Юго-Восточной хорды. Но не планирует его останавливать
Собянин опубликовал на своем сайте заявление по поводу ситуации со строительством Юго-Восточной хорды.
«В 2018 г. мы приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды. Решение далось очень непросто. Речь идет о сложнейшем и дорогостоящем проекте – трассе длиной 28 км с мостом через Москву-реку и десятками многоуровневых развязок. <...>
Строительство трассы в сложившемся городе никогда не проходит гладко. Но в случае с ЮВХ мы столкнулись с уникальной, из ряда вон выходящей проблемой – радиоактивными отходами, которые в 50-60-е годы Московский завод полиметаллов складировал на своем заднем дворе. Позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.
Теперь рядом с заводом должна пройти трасса Юго-Восточной хорды. За последние месяцы десятки активистов проводили замеры уровня радиации в коридоре будущей дороги, а также на соседней территории на склоне Москвы-реки, за заводом полиметаллов. Замеряли в разных местах, на разной глубине, различными приборами и методами. В итоге – закономерно получили разные результаты», – говорится в заявлении Собянина.
Мэр Москвы отмечает, что наличие могильника не помешает строительству хорды.
«Дополнительные исследования, проведенные в полосе отвода будущей хорды, выявили незначительные следы загрязнения. По мнению специалистов, они не препятствуют строительству.
Тем не менее, в период строительства будет проводиться постоянный радиационный мониторинг, и в случае обнаружения даже малейших следов радиации, загрязненные грунты будут вывезены из Москвы, и помещены в специальные хранилища. <...> мы взяли эту задачу на себя. В ближайшее время Правительство Москвы заключит договор с ФГУП «Радон» о реализации полномасштабной программы рекультивации склона и вывоза зараженного грунта за пределы Москвы. Очевидно, что эти работы потребуют огромных затрат», – пишет Собянин.
На заявление Собянина отреагировало российское отделение Greenpeace. В организации отмечают, что в октябре 2019 года на склоне у железной дороги, где, судя по сообщению Собянина, имеются лишь «незначительные следы загрязнения», было обнаружено пять очагов радиоактивного загрязнение в 5-8 раз выше естественного фона.
«Это значит, что при строительных работах загрязненный грунт может оказаться на поверхности и радиоактивная пыль может быть разнесена на значительные расстояния (расстояние от места, где были взяты пробы, до ближайших жилых домов – всего 200 м, до платформы Москворечье – 50 м). У вдохнувших ее людей могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, в том числе может возникнуть риск онкологических заболеваний», – говорится в заявлении Greenpeace.
«Пока неясно, возможно ли в принципе удалить 60 000 тонн радиоактивных отходов или они должны быть изолированы на месте. Необходимо комплексное исследование. Пока ответы на эти вопросы не получены с участием общественности, начинать строительные работы на этой территории попросту нельзя», – заявил эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов.