Мэр Москвы признал наличие радиации на месте строительства Юго-Восточной хорды. Но не планирует его останавливать

Собянин опубликовал на своем сайте заявление по поводу ситуации со строительством Юго-Восточной хорды.

«В 2018 г. мы приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды. Решение далось очень непросто. Речь идет о сложнейшем и дорогостоящем проекте – трассе длиной 28 км с мостом через Москву-реку и десятками многоуровневых развязок. <...>

Строительство трассы в сложившемся городе никогда не проходит гладко. Но в случае с ЮВХ мы столкнулись с уникальной, из ряда вон выходящей проблемой – радиоактивными отходами, которые в 50-60-е годы Московский завод полиметаллов складировал на своем заднем дворе. Позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Теперь рядом с заводом должна пройти трасса Юго-Восточной хорды. За последние месяцы десятки активистов проводили замеры уровня радиации в коридоре будущей дороги, а также на соседней территории на склоне Москвы-реки, за заводом полиметаллов. Замеряли в разных местах, на разной глубине, различными приборами и методами. В итоге – закономерно получили разные результаты», – говорится в заявлении Собянина.