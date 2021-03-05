Соединение из китайской травы оказалось эффективным мужским контрацептивом

В ходе исследовательских испытаний было показано, что триптонид — соединение из традиционного китайского лекарства — делает мышей и обезьян временно бесплодными и потенциально применим к людям.

Данное соединение извлекается из китайской травы, известной как триптеригиум Вильфорда (Tripterygium wilfordii). Традиционно трава использовалась для лечения таких заболеваний, как ревматоидный артрит, но с 1980-х годов сообщалось, что мужчины, принимавшие добавку, становились бесплодными на несколько месяцев.

В новом исследовании ученые решили проверить, насколько эффективным может быть триптонид в мужской контрацепции. Авторы работы изучили 10 соединений этого растения и выделила триптонид как наиболее подходящего кандидата в качестве противозачаточного средства.