Соединение из китайской травы оказалось эффективным мужским контрацептивом
В ходе исследовательских испытаний было показано, что триптонид — соединение из традиционного китайского лекарства — делает мышей и обезьян временно бесплодными и потенциально применим к людям.
Данное соединение извлекается из китайской травы, известной как триптеригиум Вильфорда (Tripterygium wilfordii). Традиционно трава использовалась для лечения таких заболеваний, как ревматоидный артрит, но с 1980-х годов сообщалось, что мужчины, принимавшие добавку, становились бесплодными на несколько месяцев.
В новом исследовании ученые решили проверить, насколько эффективным может быть триптонид в мужской контрацепции. Авторы работы изучили 10 соединений этого растения и выделила триптонид как наиболее подходящего кандидата в качестве противозачаточного средства.
В тестах на животных было обнаружено, что однократная ежедневная пероральная доза приводила к бесплодию мышей-самцов в течение трех-четырех недель, а обезьян — в течение пяти-шести недель. Похоже, что соединение действует, деформируя почти 100 процентов сперматозоидов подопытных животных.
Вэнь Янь, ведущий автор исследования, отмечает, что соединение, нацеленное на белок, критически важный для последних нескольких этапов выработки сперматозоидов, приводит к производству нефункциональных сперматозоидов, не вызывая серьезного истощения тестикулярных клеток.
Команда утверждает, что триптонид отвечает всем требованиям к контрацепции. Он не только эффективен и прост в применении в виде таблеток, но и негормонален, поэтому не должен вызывать нежелательных изменений настроения или поведения. Также не было отмечено никаких токсических побочных эффектов, и, что, возможно, наиболее важно, процесс полностью обратим — когда прием препарата прекращается, фертильность возвращается в течение четырех-шести недель.
Триптонид — далеко не единственный разрабатываемый мужской противозачаточный препарат. Были исследованы многие другие соединения, которые нарушают развитие или движение сперматозоидов, причем некоторые из них уже показали многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях.
Другие методы включают в себя ультразвуковые импульсы, которые убивают сперму, и инъекции геля, которые блокируют их долгосрочное высвобождение.
Команда нового исследования надеется вскоре начать клинические испытания триптонида на людях.