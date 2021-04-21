Сон меньше 6 часов в сутки связали с повышенным риском деменции

Ученые отмечают, что устойчивая короткая продолжительность сна в возрасте 50, 60 и 70 лет по сравнению со стойкой нормальной продолжительностью сна была связана с повышением риска деменции на 30% независимо от социально-демографических, поведенческих, кардиометаболических факторов и факторов психического здоровья людей.

Результаты исследования прокомментировал не участвовавший в работе Том Денинг, возглавляющий Центр деменции в Институте психического здоровья при Ноттингемском университете. По его словам, нельзя с уверенностью сказать, что деменция является причиной короткой продолжительности сна.

Хорошо известно, что люди с болезнью Альцгеймера страдают нарушениями сна. Фактически, бессонница, блуждания в ночное время и дневная сонливость характерны для людей с этим расстройством. По словам Денинга, аналогично этому, нарушения сна сами по себе могут быть признаком раннего развития деменции.