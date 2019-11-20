Составлена мировая карта детской смертности

Международная группа ученых под руководством профессора Саймона Иена Хэя провела исследование динамики показателей младенческой и детской смертности в странах с низким и средним уровнем дохода за 2000–2017 годы.

В число соавторов работы вошли российские ученые – представители Московского физико-технического института и Высшей школы экономики. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые рассмотрели различия в уровне смертности новорожденных, младенцев и детей в возрасте до 5 лет из 99 стран с низким и средним уровнем дохода.

Отличительными особенностями исследования такого масштаба стали использование геостатистической модели выживания и детализация данных до административных единиц первого (провинций, областей, эквивалентных субъекту федерации в России) и второго уровня (районов, округов, муниципалитетов в зависимости от устройства государства).