Составлена мировая карта детской смертности

Международная группа ученых под руководством профессора Саймона Иена Хэя провела исследование динамики показателей младенческой и детской смертности в странах с низким и средним уровнем дохода за 2000–2017 годы.
В число соавторов работы вошли российские ученые – представители Московского физико-технического института и Высшей школы экономики. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Ученые рассмотрели различия в уровне смертности новорожденных, младенцев и детей в возрасте до 5 лет из 99 стран с низким и средним уровнем дохода.
Отличительными особенностями исследования такого масштаба стали использование геостатистической модели выживания и детализация данных до административных единиц первого (провинций, областей, эквивалентных субъекту федерации в России) и второго уровня (районов, округов, муниципалитетов в зависимости от устройства государства).
По словам Отставнова, если в странах с высоким и средне-высоким уровнем дохода, куда входит и Россия, ситуация достаточно оптимистичная, то страны со средним и низким уровнем дохода (среди которых и бывшие советские республики – Туркменистан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) требуют особенного внимания.
В 99 исследованных странах коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет варьировался в 24 раза. Самый высокий показатель был зафиксирован в Центральноафриканской Республике и составил 123,9 случая смерти на 1000 живорождений в 2017 году, а самый низкий – на Кубе (5,1).
Снижение коэффициента смертности детей до пяти лет в период с 2000 по 2017 год наблюдалось практически во всех исследованных административно-территориальных единицах, при этом в 60% случаев снижение было значительным.
В абсолютных числах на национальном уровне наибольшее количество случаев детской смертности в 2017 году произошло в Индии (1,04 млн случаев), Нигерии (0,79 млн случаев), Пакистане (0,34 млн случаев) и в Демократической Республике Конго (0,25 млн случаев).
«Подобное исследование позволяет перейти от усредненных по стране данных, «средней температуры по палате», к детализированной информации. Мы можем как выявлять наиболее проблемные области, требующие внимания и выяснения причин (имело место землетрясение, не получили необходимой вакцины, неисправен водопровод, отсутствуют кадры акушерской службы, скудное финансирование потратили на другие острые нужды и т.п.), так и, наоборот, находить подходящие для тиражирования, использования в других регионах и странах истории успеха», – заключает Отставнов.