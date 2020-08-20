Спасительный инстинкт: люди подсознательно отличают ядовитых змей

Команда обнаружила, что ядовитые змеи вызывают более сильную физиологическую реакцию, чем неядовитые змеи. По семибалльной шкале страха Лайкерта (где один — «отсутствие страха» и семь — «крайне сильный страх») ядовитые змеи набрали в среднем 5,15 балла, а неядовитые — 3,24 балла.

Команда пришла к выводу, что из-за разного внешнего вида змей некоторые могут показаться не пугающими, а очень отвратительными. Это интересно, потому что страх и отвращение — две разные, генетически закрепленные реакции на потенциально опасные для жизни ситуации.

В то время как страх вызывается присутствием хищника, такого как змея, или другой непосредственной угрозы, создающей прямой риск причинения физического вреда, отвращение изначально развивалось как эмоция неприятия пищи.

В заключение авторы работы приводят статистику, согласно которой ежегодно укусам змей подвергаются от 4,5 до 5,4 миллиона человек во всем мире, а оценочное число погибших колеблется от 81 000 до 138 000 человек. Змеиные укусы недавно были объявлены крупнейшим и крайне недооцененным скрытым кризисом в области здравоохранения в мире.

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