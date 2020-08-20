Спасительный инстинкт: люди подсознательно отличают ядовитых змей
Исследователи из Карлова университета в Праге и Национального института психического здоровья в Клецани выяснили, что люди биологически приспособлены отличать ядовитых змей от неопасных видов.
В экспериментах добровольцам показывали чередующиеся фотографии ядовитых и неядовитых змей. Фотографии ядовитых змей вызывали более сильные реакции страха, такие как потоотделение и учащенное сердцебиение, чем изображения неядовитых змей. Несмотря на то, что участники не были уверены, какие виды были ядовитыми, а какие нет, они проявляли врожденные биологические реакции на опасных рептилий.
Змеи, вызывающие страх, обычно имеют крупный размер тела, заметную чешую с контрастным рисунком и яркую окраску. При их виде у нас активируется симпатическая нервная система, которая инициирует реакцию, включающую учащение сердечного ритма и повышение артериального давления. Основная цель этой реакции — мобилизовать запасы энергии и подготовить тело к быстрым действиям, например, к побегу. А вот неопасные змеи вместо страха вызывали у людей отвращение.
Для исследования ученые сосредоточились на физиологических реакциях людей, вызванных 20 видами змей, принадлежащих к двум разным группам. Команда измерила реакцию потоотделения и частоту сердечных сокращений у 143 человек, которым показали 10 ядовитых видов гадюк и 10 неядовитых видов. В качестве контрольных и эмоционально-нейтральных фотографий использовались снимки листьев деревьев.
Реакцию потоотделения измеряли с помощью сухих датчиков, прикрепленных к рукам участников, а частоту сердечных сокращений измеряли с помощью электродов, прикрепленных к коже под ключицей. Каждое изображение демонстрировалось в течение пяти секунд и разделялось черным экраном.
Представленные испытуемым ядовитые змеи включали гадюку Авиценны (Cerastes vipera), песчаную эфу (Echis carinatus) и габонскую гадюку (Bitis gabonica). Среди неядовитых змей были обыкновенная слепозмейка (Typhlops vermicularis), резиновая змея (Charina bottae) и браминский слепун (Indotyphlops braminus).
Команда обнаружила, что ядовитые змеи вызывают более сильную физиологическую реакцию, чем неядовитые змеи. По семибалльной шкале страха Лайкерта (где один — «отсутствие страха» и семь — «крайне сильный страх») ядовитые змеи набрали в среднем 5,15 балла, а неядовитые — 3,24 балла.
Команда пришла к выводу, что из-за разного внешнего вида змей некоторые могут показаться не пугающими, а очень отвратительными. Это интересно, потому что страх и отвращение — две разные, генетически закрепленные реакции на потенциально опасные для жизни ситуации.
В то время как страх вызывается присутствием хищника, такого как змея, или другой непосредственной угрозы, создающей прямой риск причинения физического вреда, отвращение изначально развивалось как эмоция неприятия пищи.
В заключение авторы работы приводят статистику, согласно которой ежегодно укусам змей подвергаются от 4,5 до 5,4 миллиона человек во всем мире, а оценочное число погибших колеблется от 81 000 до 138 000 человек. Змеиные укусы недавно были объявлены крупнейшим и крайне недооцененным скрытым кризисом в области здравоохранения в мире.
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