Сперматозоиды каждого 15-го мужчины содержат мутации, вызывающие врожденные заболевания у детей

Это явление изучала группа американских медиков. За основу были взяты предыдущие исследования, показавшие, что дети пожилых мужчин имеют более высокий риск врожденных дефектов и расстройств, чем дети молодых отцов. В рамках новой научной работы сравнивались сперматозоиды мужчин разных возрастов с целью поиска мутаций.

Результаты оказались ошеломляющими: каждый пятнадцатый современный мужчина вне зависимости от возраста имеет мутации в своей сперме, и в этом случае каждый его эякулят содержит в среднем 30 мутаций. Все мутации были найдены в сперматозоидах, тогда как образцы слюны и крови их наличия не показали.

Поскольку мутации не были накоплены с возрастом, ученые полагают, что молодые люди получают их еще на собственной эмбриональной стадии от своего отца. Активируются эти мутации тогда, когда они сами входят в детородный возраст.