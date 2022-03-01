Средняя чашка этого чая эквивалентна выкуриванию 100 сигарет

Употребление йерба мате утраивает риск рака.

Исследования показали, что чрезмерное употребление чая йерба мате, популярного напитка в Южной Америке, увеличивает риск развития рака в три раза. Этот травяной чай особенно ценится за ряд преимуществ для здоровья, но он содержит канцероген, вызывающий рак.

Чай йерба мате делают из листьев и веток падуба парагвайского (Ilex paraguariensis), которые обычно сушат над огнем и замачивают в горячей воде. Этот травяной чай содержит кофеин, как и черный чай, и его можно подавать холодным или горячим.

Йерба мате также доступен в США, особенно в магазинах здоровой пищи и в Интернете. Люди, которые пьют этот чай, говорят, что он снимает усталость, помогает похудеть, облегчает депрессию и помогает при головных болях и других заболеваниях. Тем не менее, существует лишь ограниченное количество данных о пользе чая при этих состояниях.

Напротив, исследования показывают, что люди, употребляющие этот чай в течение длительного времени, могут подвергаться более высокому риску некоторых видов рака. Отмечается, что риск рака еще выше, если пить этот чай, подогретый до температуры выше 65 градусов.

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Исследование под названием «Высокий уровень канцерогенных полициклических ароматических углеводородов в напитках мате», опубликованное в журнале Cancer Epidemiology Biomarker and Prevention, предполагает, что йерба мате увеличивает риск развития рака легких, пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы и печени до трех раз.

Авторы замечают, что чай содержит канцерогены, называемые полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ), которые также содержатся в жареном мясе и табачном дыме.

Другое исследование, опубликованное в 2012 году, сравнило употребление чая с выкуриванием сигарет. По данным ученых, если средняя чашка йерба мате содержит 50 граммов листьев йерба мате, то ее употребление сравнимо по воздействию дыма, производимого 100 сигаретами.