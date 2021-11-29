Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Человек

Срез человеческого мозга сохраняли живым 12 часов. Это рекорд

National Geographic Россия
29 ноября 2021
мозг.jpg
Фото: University of Copenhagen
Это достижение поможет ученым лучше изучать способы лечения смертельных опухолей и болезней.

Срез человеческого мозга размером в один сантиметр впервые был сохранен живым в чашке Петри в ходе революционного исследования, которое поможет найти новые лекарства и методы лечения смертельных заболеваний.

Группа ученых под руководством Эммы Луизы Лаут из Копенгагенского университета извлекла часть мозговой ткани из коры головного мозга пациента, охладила ее, поддерживая и насыщая кислородом, а затем поместила в смесь ионов и минералов, имитирующих состав спинномозговой жидкости.

Команда сообщила, что ткань удалось сохранить живой в течение 12 часов, что позволяет проводить исследования и эксперименты, которые до этого были возможны только на животных. По словам Лаут, мозг животных несет одни и те же основные функции, как у человека, но наш мозг гораздо сложнее. 

«Если позаимствовать аналогию у другого исследователя: исследования мышей по сравнению с исследованиями на людях похожи на попытки отремонтировать iPhone, имея на руках схему устройства Nokia 3310», – Эмма Луиза Лаут.

«Мы даже знаем, что существуют различия в типах клеток и экспрессии определенных рецепторов. Следовательно, возможность проводить тесты непосредственно на тканях человека – это уникальная возможность», – добавила она. 

Группа не просто статично наблюдала за срезом мозговой ткани в чашке Петри – исследователи использовали это время, чтобы изучить, как дофамин (нейромедиатор, связанный с вознаграждением наших усилий и удовольствием от этого), усиливает связи между нейронами в человеческом мозге. Они выяснили, что этот процесс происходит совершенно иначе в человеческом мозге, чем в мозге мышей. 

«Нам дали возможность показать, что дофамин играет различную роль у людей и мышей. Это действительно хороший пример того, как действие лекарства или нейромедиатора различается у разных видов, и подчеркивает важность возможности тестировать лекарства непосредственно на тканях человека», – говорит Лаут. 

_-.jpg
Читайте такжеВ мозге человека обнаружили «клетки-зомби», увеличивающие активность после смерти

Исследователи пояснили, что эксперимент был полностью безболезненным и безопасным для пациента, который дал на него свое согласие. 

Команда в настоящее время работает над методом, который может сохранить живыми маленькие кусочки мозга до десяти дней.

Почитайте, как одна из сонат Моцарта влияет на мозг людей с эпилепсией.

рекомендации
Глаз

Идем на свет: как работают контактные линзы с фотохромным элементом?

Сайгак

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Снежинка

Взятие зимнего: зачем ехать в Петербург в холодный сезон

Монеты, деньги

Карта, деньги и идеальное путешествие этой зимы