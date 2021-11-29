Срез человеческого мозга сохраняли живым 12 часов. Это рекорд

Срез человеческого мозга размером в один сантиметр впервые был сохранен живым в чашке Петри в ходе революционного исследования, которое поможет найти новые лекарства и методы лечения смертельных заболеваний.

Группа ученых под руководством Эммы Луизы Лаут из Копенгагенского университета извлекла часть мозговой ткани из коры головного мозга пациента, охладила ее, поддерживая и насыщая кислородом, а затем поместила в смесь ионов и минералов, имитирующих состав спинномозговой жидкости.

Команда сообщила, что ткань удалось сохранить живой в течение 12 часов, что позволяет проводить исследования и эксперименты, которые до этого были возможны только на животных. По словам Лаут, мозг животных несет одни и те же основные функции, как у человека, но наш мозг гораздо сложнее.