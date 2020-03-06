Стоматологи ошибочно приняли камень слюнных протоков за зуб

Случай был описан в BMJ Case Reports. 37-летний мужчина, имя которого не называется, обратился за помощью к стоматологу с жалобой на боль и отек во рту. Врач после обследования диагностировал у пациента наличие скрытого зуба, который не прорезался из десен.

Однако после УЗИ стоматологи обнаружили нечто иное: тень длиной в два сантиметра шла от нижней правой слюнной железы; и это был явно не зуб. Во время операции из челюсти мужчины удалили сиалолит или кальцинированную слюнную железу длиной 2,5 сантиметра, после чего боль и отек уменьшились.