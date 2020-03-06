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Человек

Стоматологи ошибочно приняли камень слюнных протоков за зуб

06 марта 2020
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Редкий случай в медицинской практике.

Случай был описан в BMJ Case Reports. 37-летний мужчина, имя которого не называется, обратился за помощью к стоматологу с жалобой на боль и отек во рту. Врач после обследования диагностировал у пациента наличие скрытого зуба, который не прорезался из десен.

Однако после УЗИ стоматологи обнаружили нечто иное: тень длиной в два сантиметра шла от нижней правой слюнной железы; и это был явно не зуб. Во время операции из челюсти мужчины удалили сиалолит или кальцинированную слюнную железу длиной 2,5 сантиметра, после чего боль и отек уменьшились.

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Gadve et al., Indian Journal of Dentistry

Такие кальцинированные камни являются одной из наиболее распространенных проблем, связанных со слюнными железами и встречаются у 12 из 1 000 взрослых людей. Как правило, так называемый сиалолитиаз поражает мужчин в возрасте от 40 лет.

Обычно камни не достигают размеров больше 1 сантиметра, однако в медицинской практике известны случаи, когда длина кальциевых образований достигала 3,5 сантиметров. Помимо кальция эти образования содержат некоторые соли и белки, а также магний, калий и аммиак. Однако точная причина их формирования все еще не ясна.

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По одной из версий, они образуются, когда слюна по каким-то причинам становится гелеобразной и затвердевает. Еще одна идея заключается в том, что сиалолитиаз является следствием обильного производства слюны, которая приводит к накоплению фосфата кальция. Третья версия связывает болезнь с микробами и эпителиальными клетками, застревающими в слюнном тракте. При этом, эти объяснения не являются взаимоисключающими.

На сегодняшний день хирургия эффективно справляется с этой проблемой. Сообщается о случаях повторного появления слюнных камней, поэтому после хирургического вмешательства пациентам назначают медикаментозное лечение для профилактики.

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