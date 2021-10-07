Стояние на одной ноге может увеличить продолжительность жизни

Специалисты настаивают, что «сидение или положение полулежа во время бодрствования связано с меньшей мышечной силой, риском падений и снижением физической активности, иногда независимо от того, какое количество физической активности умеренной или высокой интенсивности вы выполняете». По их словам, люди, которые сидят в течение длительного времени, подвергаются риску ожирения и диабета второго типа.

Данные показывают, что время, в течение которого люди могут стоять на одной ноге, меняется для мужчин и женщин в зависимости от возраста, а невозможность достичь целевого времени для конкретной возрастной группы может указывать на проблемы со здоровьем.

Человеческое тело в вертикальном положении по своей природе неустойчиво. У нас очень маленькая опора относительно нашей высоты и ширины. Когда мы здоровы, мы полагаемся на нашу центральную и периферическую нервную систему, чтобы интегрировать всю информацию, поступающую от наших органов чувств.

Мы задействуем правильные мышцы (стопы, лодыжки, мышцы ног, иногда даже мышцы рук) в нужное время, чтобы внести необходимые коррективы в нашу осанку и оставаться в вертикальном положении. Чем более мы физически активны, тем выше вероятность того, что у нас будет хороший баланс.