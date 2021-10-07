Стояние на одной ноге может увеличить продолжительность жизни

Исследования показывают, что способность людей стоять на одной ноге является показателем здоровья, и что улучшение положения в стойке на одной ноге может улучшить физическую форму и потенциально увеличить продолжительность жизни.
Ученые отмечают, что неспособность балансировать на одной ноге в течение 20 секунд или дольше у здоровых людей связана с повышенным риском повреждения мелких кровеносных сосудов в головном мозге и снижением когнитивных способностей.
Специалисты настаивают, что «сидение или положение полулежа во время бодрствования связано с меньшей мышечной силой, риском падений и снижением физической активности, иногда независимо от того, какое количество физической активности умеренной или высокой интенсивности вы выполняете». По их словам, люди, которые сидят в течение длительного времени, подвергаются риску ожирения и диабета второго типа.
Данные показывают, что время, в течение которого люди могут стоять на одной ноге, меняется для мужчин и женщин в зависимости от возраста, а невозможность достичь целевого времени для конкретной возрастной группы может указывать на проблемы со здоровьем.
Человеческое тело в вертикальном положении по своей природе неустойчиво. У нас очень маленькая опора относительно нашей высоты и ширины. Когда мы здоровы, мы полагаемся на нашу центральную и периферическую нервную систему, чтобы интегрировать всю информацию, поступающую от наших органов чувств.
Мы задействуем правильные мышцы (стопы, лодыжки, мышцы ног, иногда даже мышцы рук) в нужное время, чтобы внести необходимые коррективы в нашу осанку и оставаться в вертикальном положении. Чем более мы физически активны, тем выше вероятность того, что у нас будет хороший баланс.
Другие проблемы со здоровьем также могут влиять на нашу физическую активность и характеризуются сутулой осанкой и ухудшенным балансом, что приводит к повышенному риску падений и переломов.
Ученые в качестве упражнений рекомендуют стояние на одной ноге с закрытыми глазами. Это намного сложнее, чем стояние с открытыми глазами, но в долгосрочной перспективе такая тренировка снижает риск любых падений.
Также исследователи выяснили, что стояние на каждой ноге по одной минуте три раза в день может помочь людям старше 70 лет улучшить минеральную плотность тазобедренных костей. Более высокая минеральная плотность бедренной кости означает, что, если вы все же упадете, вероятность перелома будет ниже.