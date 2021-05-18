Сверхурочная работа приводит к сотням тысяч смертей ежегодно

Согласно новому исследованию Всемирной организации здравоохранения, переутомление, связанное с работой, является одним из основных факторов преждевременной смерти во всем мире. По оценкам ВОЗ, продолжительный рабочий день привел к 745 000 смертей от инсульта и ишемической болезни сердца в 2016 году, что на 29 процентов больше, чем в 2000 году.

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что 398 тысяч человек скончалось от инсульта, а еще 347 тысяч умерли от сердечно-сосудистых заболеваний в результате работы не менее 55 часов в неделю. В период с 2000 по 2016 год количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в результате продолжительной работы увеличилось на 42%, а от инсульта — на 19%.

Большинство зарегистрированных смертей приходилось на людей в возрасте 60-79 лет, которые работали 55 часов или более в неделю в возрасте от 45 до 74 лет. 72% смертей приходятся на мужчин. Еще одним дополнительным фактором риска является проживание в регионах Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии.