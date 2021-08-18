Свинец из новых технологий «просачивается» в наши кости

Токсичные металлы, которые выделяются при производстве аккумуляторов, смартфонов, солнечных панелей, ветряных турбин и других технологических новинок, могут проникать в кости человека. Это установили эксперты из Еврейского университета в Иерусалиме, проведя анализ останков 130 человек, захороненных на кладбище в центре Рима начиная с 12 000 лет назад и до XVII века.
Выбранное для исследования кладбище располагается возле Дворца Канчеллерия. Ученые обнаружили, что темпы поглощения свинца телами людей напрямую связаны с его использованием в тот или иной исторический период.
Человек работает с металлом, и особенно со свинцом, на протяжении около 80 000 лет. В свинцовых рудах присутствует серебро, и с появлением первых монет в 500 году до нашей эры спрос на свинец значительно вырос. Распад Римской империи на некоторое время ограничил использование свинца, и скелеты того времени содержат его в меньшей концентрации. Около 1000 лет назад производство снова выросло благодаря добыче в Германии, а затем в Новом Свете. Эти масштабы нарастают, стремясь удовлетворить потребности промышленной революции.
Наибольшему риску отравления свинцом подвергаются те, кто работает с ним непосредственно, в том числе шахтеры и рабочие предприятий по переработке отходов. Кроме того, в результате утилизации и порчи предметы и объекты с содержанием свинца выделяют его в воздух и в воду. Это означает, что загрязнение опасно и для тех, кто не участвует в производстве токсичного металла.
Полученные данные вызывают серьезные опасения в области общественного здравоохранения, поскольку свинец необходим для большинства самых востребованных технологий.
Свинец также содержится во льдах и ледниках.