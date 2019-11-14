Таиланд запретит одноразовый пластик с начала 2021 года

С 2021 года в Таиланде будут запрещены производство и продажа одноразовых оксоразлагаемых пакетов, пластиковых микрогранул и колпачков. С 2022 года под запретом также окажутся пластиковые стаканчики, полиэтиленовые пакеты, трубочки для напитков и пенополистироловые пищевые контейнеры, трубочки для напитков и пенополистироловые пищевые контейнеры.