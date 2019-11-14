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Таиланд запретит одноразовый пластик с начала 2021 года

14 ноября 2019
Загрязнение пластиком
Фото: needpix.com
Конкретные суммы штрафов ещё не определены, но многие супермаркеты уже стремятся к отказу от пакетов.

С 2021 года в Таиланде будут запрещены производство и продажа одноразовых оксоразлагаемых пакетов, пластиковых микрогранул и колпачков. С 2022 года под запретом также окажутся пластиковые стаканчики, полиэтиленовые пакеты, трубочки для напитков и пенополистироловые пищевые контейнеры, трубочки для напитков и пенополистироловые пищевые контейнеры.

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Величина штрафов за нарушение запрета пока не уточняется. Крупнейшие супермаркеты страны запланировали опередить официальный запрет и откажутся от пластиковых пакетов уже с января 2020 года.