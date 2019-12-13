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Человек

Тайский массаж внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

13 декабря 2019
Тайский массаж
Фото: Roberto Faccenda/flickr.com
В общей сложности межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия добавил в перечень еще 15 элементов.

«Нуад Тай, традиционный тайский массаж, считается частью искусства, науки и культуры традиционного тайского здравоохранения», – говорится в сообщении на официальном сайте ЮНЕСКО.

Как немедикаментозное лекарственное средство и мануальная терапия, тайский массаж включает в себя манипуляции с телом с целью помочь сбалансировать энергии и структуру тела пациента для лечения болезней.

«Терапевты Нуад Тай выполняют комбинацию манипуляций, используя свои руки, локти, колени и ступни, вместе с травяными горячими компрессами, чтобы уменьшать воспаления», – из сообщения ЮНЕСКО.

Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО отделен от списка всемирного наследия, который включает в себя строения и места особой значимости.

В списке нематериального культурного наследия на сегодняшний день значатся 550 традиций из 127 стран.

Россию в этом списке представляет Олонхо, древнейшее эпическое искусство якутов, а также культурные и устные традиции семейских – старообрядцев, высланных в Забайкалье в XVIII веке.