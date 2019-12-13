Тайский массаж внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

«Нуад Тай, традиционный тайский массаж, считается частью искусства, науки и культуры традиционного тайского здравоохранения», – говорится в сообщении на официальном сайте ЮНЕСКО.
Как немедикаментозное лекарственное средство и мануальная терапия, тайский массаж включает в себя манипуляции с телом с целью помочь сбалансировать энергии и структуру тела пациента для лечения болезней.
Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО отделен от списка всемирного наследия, который включает в себя строения и места особой значимости.
В списке нематериального культурного наследия на сегодняшний день значатся 550 традиций из 127 стран.
Россию в этом списке представляет Олонхо, древнейшее эпическое искусство якутов, а также культурные и устные традиции семейских – старообрядцев, высланных в Забайкалье в XVIII веке.