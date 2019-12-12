Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Человек

Телескопические пальцы: последствия практически неизлечимого заболевания

12 декабря 2019
3d5ab5adc08fd3dc9fd5502647efd12b.jpeg
Хроническое воспаление суставов и разрушение тканей привели к серьезной аномалии.

В Турции врачи обнаружили необычную эластичность пальцев у своей пациентки. Пальцы были коротки, но если за них потянуть — растягивались, подобно телескопическому механизму подзорной трубы. Предположительно, это проявление ревматоидного артрита, который привел к частичному разрушению костей фаланг и их укорачиванию.

Ревматоидный артрит (РА) — хроническое заболевание, в первую очередь поражающее суставы. РА уменьшает продолжительность жизни человека на 3-7 лет; повышение смертности обусловлено развитием сопутствующих заболеваний сердца, инфекций и желудочно-кишечных кровотечений. Ревматоидный артрит — аутоимунная болезнь: суставы человека атакует его собственный иммунитет, провоцируя в них хроническое воспаление и постепенное разрушение тканей. Эффективных способов лечения на данный момент нет – течение болезни можно лишь замедлить.

Точная причина заболевания также пока неизвестна — на развитие РА может влиять множество факторов. Доказана генетическая предрасположенность к заболеванию; есть предположения о том, что значительную роль в воспалении суставов занимают факторы окружающей среды — наподобие курения и вирусной инфекции.

ba555e1ef2a955947a73597c345c77e9.jpg
Satis & Tufan / NEJM

69-летняя пациентка получила диагноз «ревматоидный артрит» еще 18 лет назад и на протяжении этого периода времени принимала лекарственные препараты. При осмотре врачи заметили, что кисти женщины вывернуты наружу, а суставы на ощупь были мягкими и опухшими — из-за этого больная не могла сгибать отдельные пальцы и сжимать руку в кулак.

Рентген кистей показал следы разрушения костей в лучезапястном суставе и в суставах фаланг. Это и привело к телескопическому движению пальцев: разрушающиеся кости женщины стали короче, а кожа и связки рук остались прежними. Пациентке назначили комбинацию иммуносупрессорных препаратов, но это не восстановило подвижность кисти — лишь облегчило боль и уменьшило отек суставов.