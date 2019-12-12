Телескопические пальцы: последствия практически неизлечимого заболевания

В Турции врачи обнаружили необычную эластичность пальцев у своей пациентки. Пальцы были коротки, но если за них потянуть — растягивались, подобно телескопическому механизму подзорной трубы. Предположительно, это проявление ревматоидного артрита, который привел к частичному разрушению костей фаланг и их укорачиванию.

Ревматоидный артрит (РА) — хроническое заболевание, в первую очередь поражающее суставы. РА уменьшает продолжительность жизни человека на 3-7 лет; повышение смертности обусловлено развитием сопутствующих заболеваний сердца, инфекций и желудочно-кишечных кровотечений. Ревматоидный артрит — аутоимунная болезнь: суставы человека атакует его собственный иммунитет, провоцируя в них хроническое воспаление и постепенное разрушение тканей. Эффективных способов лечения на данный момент нет – течение болезни можно лишь замедлить.

Точная причина заболевания также пока неизвестна — на развитие РА может влиять множество факторов. Доказана генетическая предрасположенность к заболеванию; есть предположения о том, что значительную роль в воспалении суставов занимают факторы окружающей среды — наподобие курения и вирусной инфекции.