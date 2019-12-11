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Человек

Time признал Грету Тунберг человеком года, а президент Бразилии назвал ее «отродьем»

11 декабря 2019
Грета Тунберг
Фото: commons.wikimedia.org
Один день из жизни шведской экоактивистки.

Журнал Time в среду назвал Грету Тунберг «Человеком года 2019».

«Ей удалось создать глобальный сдвиг в отношении людей к климату, превратив миллионы смутных ночных тревог в мировое движение, которое требует срочных перемен.

Тунберг не является лидером какой-либо политической партии или правозащитной группы. Она не первая, кто бьет тревогу по поводу климатического кризиса, и не самый квалифицированная, чтобы решить эту проблему. Она не ученый или политик. У нее нет доступа к традиционным рычагам влияния: она не миллиардер, не принцесса и не поп-звезда. Она даже не взрослый человек. Она обычная девочка-подросток, которая, набравшись смелости сказать правду властям, стала иконой поколения», — пишет издание.

В списке претендентов на звание человека года Time также числились Дональд Трамп, Марк Цукерберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, председатель КНР Си Цзиньпин и участники протестов в Гонконге.

Деятельность Греты Тунберг неоднозначно оценивается в обществе – у нее есть миллионы критиков. К их числу присоединился президент Бразилии Жозе Болсонару. Он высмеял Тунберг после ее высказывания о попытке коренных жителей Амазонии защитить леса региона.

«Удивительно, как много внимания пресса уделяет этому маленькому отродью (порт. pirralha)», – сказал Болсонару.

Шведская школьница Грета Тунберг (Greta Thunberg) с 2018 года является «лицом» экологического движения. В конце августа того года, накануне начала учебного года и выборов, она отказалась выходить на занятия, потребовав от будущего правительства обратить внимание на климатические проблемы. С сентября она стала проводить по пятницам, в учебное время, пикеты возле парламента: до тех пор, пока Швеция не присоединится к Парижскому соглашению. Тогда ей было 15 лет.

Ее действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат», или «пятницы за будущее».

В сентябре Тунберг выступила с трибуны на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, обвинив его участников в бездействии. Она напомнила, что пока власть имущих интересуют только деньги и экономический рост, в мире умирают люди и разрушаются экосистемы.