Time признал Грету Тунберг человеком года, а президент Бразилии назвал ее «отродьем»

Журнал Time в среду назвал Грету Тунберг «Человеком года 2019».
«Ей удалось создать глобальный сдвиг в отношении людей к климату, превратив миллионы смутных ночных тревог в мировое движение, которое требует срочных перемен.
Тунберг не является лидером какой-либо политической партии или правозащитной группы. Она не первая, кто бьет тревогу по поводу климатического кризиса, и не самый квалифицированная, чтобы решить эту проблему. Она не ученый или политик. У нее нет доступа к традиционным рычагам влияния: она не миллиардер, не принцесса и не поп-звезда. Она даже не взрослый человек. Она обычная девочка-подросток, которая, набравшись смелости сказать правду властям, стала иконой поколения», — пишет издание.
.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6— TIME (@TIME) December 11, 2019
В списке претендентов на звание человека года Time также числились Дональд Трамп, Марк Цукерберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, председатель КНР Си Цзиньпин и участники протестов в Гонконге.
Деятельность Греты Тунберг неоднозначно оценивается в обществе – у нее есть миллионы критиков. К их числу присоединился президент Бразилии Жозе Болсонару. Он высмеял Тунберг после ее высказывания о попытке коренных жителей Амазонии защитить леса региона.
«Удивительно, как много внимания пресса уделяет этому маленькому отродью (порт. pirralha)», – сказал Болсонару.
Шведская школьница Грета Тунберг (Greta Thunberg) с 2018 года является «лицом» экологического движения. В конце августа того года, накануне начала учебного года и выборов, она отказалась выходить на занятия, потребовав от будущего правительства обратить внимание на климатические проблемы. С сентября она стала проводить по пятницам, в учебное время, пикеты возле парламента: до тех пор, пока Швеция не присоединится к Парижскому соглашению. Тогда ей было 15 лет.
Ее действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат», или «пятницы за будущее».
В сентябре Тунберг выступила с трибуны на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, обвинив его участников в бездействии. Она напомнила, что пока власть имущих интересуют только деньги и экономический рост, в мире умирают люди и разрушаются экосистемы.