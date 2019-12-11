Time признал Грету Тунберг человеком года, а президент Бразилии назвал ее «отродьем»

В списке претендентов на звание человека года Time также числились Дональд Трамп, Марк Цукерберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, председатель КНР Си Цзиньпин и участники протестов в Гонконге.

Деятельность Греты Тунберг неоднозначно оценивается в обществе – у нее есть миллионы критиков. К их числу присоединился президент Бразилии Жозе Болсонару. Он высмеял Тунберг после ее высказывания о попытке коренных жителей Амазонии защитить леса региона.

«Удивительно, как много внимания пресса уделяет этому маленькому отродью (порт. pirralha)», – сказал Болсонару.

Шведская школьница Грета Тунберг (Greta Thunberg) с 2018 года является «лицом» экологического движения. В конце августа того года, накануне начала учебного года и выборов, она отказалась выходить на занятия, потребовав от будущего правительства обратить внимание на климатические проблемы. С сентября она стала проводить по пятницам, в учебное время, пикеты возле парламента: до тех пор, пока Швеция не присоединится к Парижскому соглашению. Тогда ей было 15 лет.

Ее действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат», или «пятницы за будущее».

В сентябре Тунберг выступила с трибуны на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, обвинив его участников в бездействии. Она напомнила, что пока власть имущих интересуют только деньги и экономический рост, в мире умирают люди и разрушаются экосистемы.