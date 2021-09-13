Транспортный шум может приводить к развитию деменции

Ученые из нескольких датских университетов изучали связь между транспортным шумом и развитием деменции. В рамках новой научной работы было рассмотрено здоровье двух миллионов взрослых на протяжении 13 лет. Это первое исследование такого рода и такого масштаба: ранее или участников было меньше, или рассматривалось влияние шума на другие отклонения здоровья, в частности — диабет и сердечные заболевания.

Все жители Дании занесены в национальные медицинские и административные регистры. Сначала при помощи государственной системы регистрации актов гражданского состояния были выявлены взрослые старше 60 лет, проживавшие в стране в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 года.

Также были взяты адреса их проживания с 1994 по 2017 годы: это позволило составить «карту», исходя из этажа и наличия поблизости транспортной инфраструктуры. 2004-й год был выбран стартовым для наблюдения, поскольку годом ранее наука научилась хорошо диагностировать деменцию по сравнению с прошлыми десятилетиями.

Первоначальная база данных включала 2,1 миллиона жителей Дании в возрасте 60 лет и старше, но затем она была сокращена до 1 938 994 человек: пришлось исключить людей, уже имевших диагноз на момент начала наблюдения, и ряд других категорий. К концу наблюдения 31 219 участников имели диагноз «болезнь Альцгеймера», 8664 — «сосудистая деменция», и 2192 — «деменция по причине болезни Паркинсона».