Транспортный шум может приводить к развитию деменции

Ученые из нескольких датских университетов изучали связь между транспортным шумом и развитием деменции. В рамках новой научной работы было рассмотрено здоровье двух миллионов взрослых на протяжении 13 лет. Это первое исследование такого рода и такого масштаба: ранее или участников было меньше, или рассматривалось влияние шума на другие отклонения здоровья, в частности — диабет и сердечные заболевания.
Все жители Дании занесены в национальные медицинские и административные регистры. Сначала при помощи государственной системы регистрации актов гражданского состояния были выявлены взрослые старше 60 лет, проживавшие в стране в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 года.
Также были взяты адреса их проживания с 1994 по 2017 годы: это позволило составить «карту», исходя из этажа и наличия поблизости транспортной инфраструктуры. 2004-й год был выбран стартовым для наблюдения, поскольку годом ранее наука научилась хорошо диагностировать деменцию по сравнению с прошлыми десятилетиями.
Первоначальная база данных включала 2,1 миллиона жителей Дании в возрасте 60 лет и старше, но затем она была сокращена до 1 938 994 человек: пришлось исключить людей, уже имевших диагноз на момент начала наблюдения, и ряд других категорий. К концу наблюдения 31 219 участников имели диагноз «болезнь Альцгеймера», 8664 — «сосудистая деменция», и 2192 — «деменция по причине болезни Паркинсона».
В 2017 году в стране было выявлено 8475 новых случаев деменции. 1216 из этого числа может быть связано с шумовым загрязнением: 963 человека жили рядом с автомагистралями, 253 — с железными дорогами. Это позволяет сделать вывод о том, что транспорт виновен в каждом седьмом случае деменции после 60 лет.
Чаще всего диагностировалась болезнь Альцгеймера, и ученые увидели связь с обоими типами движения: как с автомобильным, так и с железнодорожным, тогда как на сосудистую деменцию оказывали влияние в основном автомобили.
Подводя итоги своего исследования, ученые подчеркивают его сильные стороны: детальное изучение людей по трем различным регистрам позволяет составить общую картину. Вместе с тем они признают, что не все факторы рассмотрены: на развитие деменции также могут влиять прочие источники шума и другие обстоятельства, такие как диета, физическая активность, курение и так далее.
В любом случае посторонние звуки оказывают влияние на здоровье людей, а также на представителей фауны. Известно, что шумовое загрязнение мешает птенцам разучивать песни.