Трехмерная реконструкция лица Рафаэля подтвердила место его захоронения

Один из ярчайших представителей эпохи Высокого Возрождения Рафаэль Санти умер в 1520 году в 37-летнем возрасте, удостоившись захоронения в римском Пантеоне. В 1833 году его саркофаг вскрыли и эксгумировали тело, после чего был сделан гипсовый слепок черепа.

Однако ученые почти два века не были уверены, что это действительно останки великого живописца, поскольку при раскопах также были найдены другие полные и частичные скелеты. Некоторые из них принадлежали ученикам художника, а другие остались неопознанными.

К 500-летию со дня смерти Рафаэля исследователи из Римского университета сделали трехмерную реконструкцию лица живописца, используя тот самый гипсовый слепок. Они нашли четкое совпадение с Рафаэлем, изображенным на портретах других художников того периода, а также с автопортретами автора «Сикстинской Мадонны».