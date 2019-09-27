Турецкий врач получил 15 месяцев тюрьмы за статью о высоком риске заболевания раком

В 2018 году доктор Бюлент Сик рассказал о результатах исследования, проведенного совместно с другими учеными для Министерства здравоохранения Турции. Он связал токсичность в воде, почве и продуктах питания с высоким уровнем заболеваемости раком в нескольких западных провинциях страны.
Суд в Стамбуле признал Сика виновным в «разглашении секретной информации» и приговорил к 15 месяцам тюремного заключения.
«Исследование четко показало, насколько водные ресурсы были загрязнены токсичными материалами», – сказал Сик после вынесения приговора судом.
«Решение суда показывает, что результаты исследований, которые непосредственно касаются общественного здравоохранения, могут быть скрыты. Это недопустимо», – добавил он.
Update on Dr Bülent Şık: He was acquitted on 2 out of 3 criminal charges. But was found guilty of disclosing information related to duty & given 15 months in prison. He has right to appeal. We will continue to do what we can to help publicise this injustice #BülentŞık #pesticides pic.twitter.com/r05mbNtKB3— PAN UK (@PAN_UK) September 26, 2019
Доктор Сик остается на свободе в ожидании апелляции.
Правозащитные организации и защитники окружающей среды обвиняют правительство в неисполнении природоохранных норм в условиях быстрого промышленного бума во многих частях страны.
Загрязнение в промышленной зоне Диловаси, расположенной примерно в 80 километрах от Стамбула и являющейся домом для многих химических и металлургических заводов, было отмечено в отчете из-за того, что уровень заболеваемости раком в этом районе значительно превышает средний международный уровень.
Доктору Сику грозило до 12 лет тюрьмы, но суд признал его невиновным в «получении секретной информации».