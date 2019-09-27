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Человек

Турецкий врач получил 15 месяцев тюрьмы за статью о высоком риске заболевания раком

27 сентября 2019
Власти страны считают, что он раскрыл секретные сведения.

В 2018 году доктор Бюлент Сик рассказал о результатах исследования, проведенного совместно с другими учеными для Министерства здравоохранения Турции. Он связал токсичность в воде, почве и продуктах питания с высоким уровнем заболеваемости раком в нескольких западных провинциях страны.

Суд в Стамбуле признал Сика виновным в «разглашении секретной информации» и приговорил к 15 месяцам тюремного заключения.

«Исследование четко показало, насколько водные ресурсы были загрязнены токсичными материалами», – сказал Сик после вынесения приговора судом.

«Решение суда показывает, что результаты исследований, которые непосредственно касаются общественного здравоохранения, могут быть скрыты. Это недопустимо», – добавил он.

 

Доктор Сик остается на свободе в ожидании апелляции.

Правозащитные организации и защитники окружающей среды обвиняют правительство в неисполнении природоохранных норм в условиях быстрого промышленного бума во многих частях страны.

Загрязнение в промышленной зоне Диловаси, расположенной примерно в 80 километрах от Стамбула и являющейся домом для многих химических и металлургических заводов, было отмечено в отчете из-за того, что уровень заболеваемости раком в этом районе значительно превышает средний международный уровень.

Доктору Сику грозило до 12 лет тюрьмы, но суд признал его невиновным в «получении секретной информации».

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