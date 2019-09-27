Турецкий врач получил 15 месяцев тюрьмы за статью о высоком риске заболевания раком

В 2018 году доктор Бюлент Сик рассказал о результатах исследования, проведенного совместно с другими учеными для Министерства здравоохранения Турции. Он связал токсичность в воде, почве и продуктах питания с высоким уровнем заболеваемости раком в нескольких западных провинциях страны.

Суд в Стамбуле признал Сика виновным в «разглашении секретной информации» и приговорил к 15 месяцам тюремного заключения.

«Исследование четко показало, насколько водные ресурсы были загрязнены токсичными материалами», – сказал Сик после вынесения приговора судом.

«Решение суда показывает, что результаты исследований, которые непосредственно касаются общественного здравоохранения, могут быть скрыты. Это недопустимо», – добавил он.