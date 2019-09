Турецкий врач получил 15 месяцев тюрьмы за статью о высоком риске заболевания раком

Власти страны считают, что он раскрыл секретные сведения.

Update on Dr Bülent Şık: He was acquitted on 2 out of 3 criminal charges. But was found guilty of disclosing information related to duty & given 15 months in prison. He has right to appeal. We will continue to do what we can to help publicise this injustice #BülentŞık #pesticides pic.twitter.com/r05mbNtKB3