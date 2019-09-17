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Человек

У 97% обследованных детей обнаружен пластик в организме

17 сентября 2019
Речь идет об 11 видах пластика

В организме почти всех современных детей содержатся частицы микропластика. К такому выводу пришли исследователи Федерального ведомства Германии по охране окружающей среды и Института Роберта Коха.

В течение трех лет ученые проводили анализ мочи 2500 детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет на предмет наличия в их организме 15 видов пластмасс. Остатки 11 из 15 видов были обнаружены у 97 процентов участников эксперимента.

Ученые поясняют, что о влиянии этих веществ на наш организм известно слишком мало. Особую озабоченность у исследователей вызвали высокие уровни перфтороктановой кислоты (PFOA), которая долгое время использовалась в тефлоне, что в свою очередь имел широкое распространение в производстве кухонной посуды. Об опасности PFOA известно давно, и сейчас большинство производителей с ней не работают. Тем не менее у 20 процентов обследованных детей содержание перфтороктановой кислоты было выше допустимого предела.

Некоторые из изученных веществ были запрещены с 2015 года из-за их негативного влияния на здоровье. То, что такие запреты имеют долгосрочный эффект, демонстрируется уменьшением содержания свинца в образцах по сравнению с предшествующим исследованием 2006 года.

Ученые предлагают полностью запретить для использования пластиковую упаковку, особенно на рынке детского питания.

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