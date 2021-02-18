У каждого пятого человека есть мутация устойчивости к холоду

Почти 20% людей на планете испытывают нехватку белка α-актинин-3 в мышечных волокнах. Исследователи из Каролинского института в Швеции показали, что эта особенность делает таких людей более устойчивыми к холоду.

Мышцы скелета состоят из быстро сокращающихся (белых) волокон, которые быстро утомляются, и медленно сокращающихся (красных) волокон, которые более устойчивы к утомлению. Белок α-актинин-3, который содержится только в быстро сокращающихся волокнах, отсутствует почти у 20 процентов людей или почти у полутора миллиардов человек — из-за мутации в кодирующем его гене.

С эволюционной точки зрения присутствие мутировавшего гена увеличилось, когда люди мигрировали из Африки в более холодный климат центральной и северной Европы.