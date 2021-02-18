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Человек

У каждого пятого человека есть мутация устойчивости к холоду

National Geographic Россия
18 февраля 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Ученые связали нехватку мышечного белка с выносливостью человека.

Почти 20% людей на планете испытывают нехватку белка α-актинин-3 в мышечных волокнах. Исследователи из Каролинского института в Швеции показали, что эта особенность делает таких людей более устойчивыми к холоду.

Мышцы скелета состоят из быстро сокращающихся (белых) волокон, которые быстро утомляются, и медленно сокращающихся (красных) волокон, которые более устойчивы к утомлению. Белок α-актинин-3, который содержится только в быстро сокращающихся волокнах, отсутствует почти у 20 процентов людей или почти у полутора миллиардов человек — из-за мутации в кодирующем его гене.

С эволюционной точки зрения присутствие мутировавшего гена увеличилось, когда люди мигрировали из Африки в более холодный климат центральной и северной Европы.

«Это говорит о том, что люди, лишенные α-актинина-3, лучше сохраняют тепло и с точки зрения энергии лучше переносят более суровый климат, но раньше не было никаких прямых экспериментальных доказательств этого», — Хоакин Вестербланд, соавтор исследования.

Исследователи привлекли для эксперимента 42 добровольцев — физически здоровых мужчин в возрасте от 18 до 40 лет и попросили их посидеть в холодной воде (14 °C), пока температура их тела не упадет до 35,5 °C.

Во время погружения в холодную воду исследователи измерили электрическую активность мышц с помощью электромиографии (ЭМГ) и взяли биопсию мышц, чтобы изучить содержание белка и состав волокон.

Результаты показали, что скелетные мышцы людей, лишенных α-актинина-3, содержат большую долю медленно сокращающихся волокон. При охлаждении эти люди смогли поддерживать температуру своего тела более энергоэффективным способом. Вместо того, чтобы активировать быстро сокращающиеся волокна, что приводит к видимой дрожи, они увеличивают активацию медленных волокон, выделяющих тепло, за счет увеличения базового сокращения.

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Вестерблад отмечает, что мутация дала таким людям эволюционное преимущество во время миграции в более холодный климат, но в сегодняшнем современном обществе эта способность к энергосбережению влияет на другие факторы, например, на реакцию организма на физические упражнения.

«Люди, которым не хватает α-актинина-3, редко преуспевают в спорте, требующем силы и взрывной активности, однако у них наблюдаются склонности к успехам в спорте на выносливость», — говорит Вестерблад.

Авторы работы указывают, что физиологический механизм не был подтвержден экспериментами на молекулярном уровне. Они объясняют, что в исследованиях на людях труднее изучать механизмы с тем же уровнем детализации, что и в экспериментах на животных.

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