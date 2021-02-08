У коренных жителей Америки нашли общий ген с денисовским человеком

Исследователи из Великобритании и Франции проанализировали геномы и формы лиц 6000 человек из Латинской Америки, обнаружив 32 области генов, которые влияют на черты лица.

Не секрет, что гены влияют на такие черты человка, как форма носа, бровей, челюсти и губ человека, причем девять из идентифицированных генетических локусов являются совершенно новыми открытиями, сообщила команда.

Один из них, VPS13B, влияющий на размер носа, также был обнаружен у мышей и других животных, что указывает на общую генетическую основу среди далеких видов млекопитающих. Команда объяснила, что влияние этого гена является небольшим, поскольку другие генетические факторы и факторы окружающей среды также влияют на размер нашего носа.