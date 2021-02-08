У коренных жителей Америки нашли общий ген с денисовским человеком
Исследователи из Великобритании и Франции проанализировали геномы и формы лиц 6000 человек из Латинской Америки, обнаружив 32 области генов, которые влияют на черты лица.
Не секрет, что гены влияют на такие черты человка, как форма носа, бровей, челюсти и губ человека, причем девять из идентифицированных генетических локусов являются совершенно новыми открытиями, сообщила команда.
Один из них, VPS13B, влияющий на размер носа, также был обнаружен у мышей и других животных, что указывает на общую генетическую основу среди далеких видов млекопитающих. Команда объяснила, что влияние этого гена является небольшим, поскольку другие генетические факторы и факторы окружающей среды также влияют на размер нашего носа.
Команда генетиков также обнаружила вариант одного гена — TBX15, который играет роль в формировании губ. Этот ген имелся и у давно вымершего денисовского человека (Homo denisovensis).
Прошлые исследования установили, что денисовцы и современные люди во многих случаях скрещивались, обмениваясь генетическим материалом. Эти взаимоотношения были обнаружены у потомков жителей островов Тихого океана и коренных жителей Америки.
«Насколько нам известно, это первый случай, когда версия гена, унаследованного от древних людей, связана с чертой лица у современных людей. В данном случае это было возможно только потому, что мы вышли за рамки евроцентрических исследований — современные европейцы не несут ДНК денисовцев, в отличие от индейцев», — пишет другой соавтор исследования Пьер Фо.
Полученные данные помогут исследователям лучше понять процессы развития, которые определяют черты лица, а также генетические нарушения, которые приводят к аномалиям лица, пишут авторы работы.
«Подобные исследования могут дать базовые биомедицинские идеи и помочь нам понять, как эволюционировали люди», — заключает соавтор исследования Андрес Руис-Линарес.