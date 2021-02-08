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Человек

У коренных жителей Америки нашли общий ген с денисовским человеком

National Geographic Россия
08 февраля 2021
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Денисовский человек в представлении художника
Фото: Wikimedia Commons
Этот ген влияет на форму губ.

Исследователи из Великобритании и Франции проанализировали геномы и формы лиц 6000 человек из Латинской Америки, обнаружив 32 области генов, которые влияют на черты лица.

Не секрет, что гены влияют на такие черты человка, как форма носа, бровей, челюсти и губ человека, причем девять из идентифицированных генетических локусов являются совершенно новыми открытиями, сообщила команда.

Один из них, VPS13B, влияющий на размер носа, также был обнаружен у мышей и других животных, что указывает на общую генетическую основу среди далеких видов млекопитающих. Команда объяснила, что влияние этого гена является небольшим, поскольку другие генетические факторы и факторы окружающей среды также влияют на размер нашего носа.

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Aix-Marseille University Форма лица каждого участника исследования была определена количественно с помощью 59 измерений, включающих расстояния, углы и соотношения между заданными точками на лице, сделанных на фотографиях бокового профиля

Команда генетиков также обнаружила вариант одного гена — TBX15, который играет роль в формировании губ. Этот ген имелся и у давно вымершего денисовского человека (Homo denisovensis). 

Прошлые исследования установили, что денисовцы и современные люди во многих случаях скрещивались, обмениваясь генетическим материалом. Эти взаимоотношения были обнаружены у потомков жителей островов Тихого океана и коренных жителей Америки. 

«Возможно, версия гена, имевшаяся у денисовцев, способствовала распределению жировых отложений, более благоприятному для холодного климата Центральной Азии, и передалась современным людям при встречах и скрещивании двух групп», — Каустубх Адхикари, соавтор исследования.
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«Насколько нам известно, это первый случай, когда версия гена, унаследованного от древних людей, связана с чертой лица у современных людей. В данном случае это было возможно только потому, что мы вышли за рамки евроцентрических исследований — современные европейцы не несут ДНК денисовцев, в отличие от индейцев», — пишет другой соавтор исследования Пьер Фо. 

Полученные данные помогут исследователям лучше понять процессы развития, которые определяют черты лица, а также генетические нарушения, которые приводят к аномалиям лица, пишут авторы работы. 

«Подобные исследования могут дать базовые биомедицинские идеи и помочь нам понять, как эволюционировали люди», — заключает соавтор исследования Андрес Руис-Линарес. 

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