У мальчика выявили редкий рак благодаря случайной фотографии

Ранее женщина закончила курсы медицинской помощи и сразу же предположила наличие опухоли. И хотя муж посоветовал ей «не играть в медсестру», к счастью, она его не послушалась и отвела Ашера к офтальмологу. Специалисты подтвердили диагноз, который мать подозревала: ретинобластома, или злокачественная опухоль сетчатки. Генетическое заболевание развивается в детском возрасте из тканей эмбрионального происхождения. Это очень редкая болезнь: ежегодно в США она диагностируется примерно у 300 детей, но притом это самый распространенный вид рака глаз у детей. В случае отсутствия лечения возможен летальный исход.

Почти все случаи выявляются до пятилетнего возраста, но на ранней стадии этого почти не происходит: малыш еще не способен объяснить, что не видит обоими глазами, а сам глаз при обычном освещении выглядит нормально. Вспышка на телефоне оказалась прямо-таки судьбоносной, и Ашером занялись лучшие специалисты клиники Aflac Cancer & Blood Disorders Center.

До 90-х годов в таких случаях применялась лучевая терапия или даже удаление глаза. В наши дни появились более эффективные современные технологии, включая лазерную и химическую терапии. За время лечения Ашер побывал в клинике более 50 раз. Теперь ему семь лет, и он полностью освободился от рака. Несмотря на потерю зрения в правом глазу, он ведет полноценную жизнь, как и любой мальчик его возраста: занимается карате, играет в бейсбол, любит LEGO и скоро пойдет в первый класс.