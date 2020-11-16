У одного из народов Боливии средняя температура тела снизилась на полградуса за 16 лет

На севере Боливии, в департаменте Бени, живет индейское племя цимане (Tsimané). На протяжении веков его представители селятся вдоль рек в тропических лесах, занимаясь охотой, рыболовством и сельским хозяйством.

В 2017 году ученые провели исследование и поделились неожиданными выводами. Оказалось, что люди цимане почти не знакомы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Авторы работы тогда объяснили это активным образом их жизни и диетой, включающей богатые клетчаткой продукты.

Новое исследование выявило еще одну необычную особенность представителей народа цимане — средняя температура их тела за последние 16 лет упала на полградуса.

Известно, что температура тела напрямую связана со скоростью метаболизма и количеством калорий, необходимых для поддержания работы тела в состоянии покоя. Более высокие показатели связаны с более короткой продолжительностью жизни и меньшей массой тела. Температура тела также отражает циркадные ритмы, иммунную функцию, наличие или отсутствие болезней, а также температуру окружающей среды. Она зависит от возраста, пола и времени суток.