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Человек

У одного из народов Боливии средняя температура тела снизилась на полградуса за 16 лет

National Geographic Россия
16 ноября 2020
Представители народа цимане
Фото: Michael Gurven
У ученых нет четкого объяснения этому явлению.

На севере Боливии, в департаменте Бени, живет индейское племя цимане (Tsimané). На протяжении веков его представители селятся вдоль рек в тропических лесах, занимаясь охотой, рыболовством и сельским хозяйством. 

В 2017 году ученые провели исследование и поделились неожиданными выводами. Оказалось, что люди цимане почти не знакомы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Авторы работы тогда объяснили это активным образом их жизни и диетой, включающей богатые клетчаткой продукты.

Новое исследование выявило еще одну необычную особенность представителей народа цимане — средняя температура их тела за последние 16 лет упала на полградуса. 

Известно, что температура тела напрямую связана со скоростью метаболизма и количеством калорий, необходимых для поддержания работы тела в состоянии покоя. Более высокие показатели связаны с более короткой продолжительностью жизни и меньшей массой тела. Температура тела также отражает циркадные ритмы, иммунную функцию, наличие или отсутствие болезней, а также температуру окружающей среды. Она зависит от возраста, пола и времени суток.

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Более низкая по сравнению с обычной температура тела может указывать на изменение базовой физиологии человека, говорит Джилл Ваален, эпидемиолог из Института Скриппса в Ла-Хойе, Калифорния, которая не принимала участия в исследовании.

Улучшение образа жизни и доступ к медицинскому обслуживанию снизили общий уровень инфекционных заболеваний и воспалений и могут быть причиной резкого снижения температуры. Но установить эту связь окончательно все же непросто, отмечают исследователи. 

В середине XIX века немецкий медик Карл Вундерлих провел исследование на основе данных 25 000 человек и установил норму температуры тела человека в 37 °C. Более поздние исследования показали, что с тех пор средняя температура тела человека неуклонно снижается. Однако эти исследования в основном были сосредоточены на населении относительно богатых стран.

В последнем исследовании антрополог Майкл Гурвен из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и его коллеги изучили данные 17 958 измерений температуры у 5 481 подростков и взрослых цимане и обнаружили, что среднее падение температуры тела у этих людей снизилось на полградуса всего за 16 лет. 

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Michael Gurven Стиль жизни народа цимане не претерпел существенных изменений за последние десятилетия

Чтобы найти причину снижения температуры, команда исследовала несколько переменных, связанных с температурой окружающей среды и здоровьем, включая тенденции респираторных заболеваний и паразитарных инфекций. Группа обнаружила, что количество респираторных заболеваний среди людей цимане со временем уменьшилось, но другие показатели, связанные со здоровьем, такие как паразитарные инфекции и болезни крови, остались на том же уровне. 

В целом, исследователи не обнаружили связи между снижением средней температуры тела и какой-либо отдельной переменной или комбинацией переменных. Гурвен и его коллеги подозревают, что более низкая средняя температура тела могла возникнуть в результате расширения доступа к лекарствам, таким как обезболивающие или антибиотики, или лучшего питания, хотя для подтверждения этого потребуются дополнительные исследования.

Даже без четкого объяснения это растущее количество данных свидетельствует о том, что нормальную температуру тела было бы более уместно рассматривать как диапазон, который варьируется от человека к человеку, а не как фиксированное значение среди населения, говорит специалист по инфекционным заболеваниям Валид Джавид, рецензировавший исследование.

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