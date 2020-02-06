У жительницы Италии выросли волосы на деснах: фото

Необычный клинический случай был недавно описан в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology (oooojournal.net). В 2009 году к врачам из Университета «Луиджи Ванвителли» обратилась 19-летняя итальянка с жалобой на волосы, которые активно росли в ее ротовой полости. Такое явление в медицине называется гирсутизм десен.

Отдельные волосы, похожие на ресницы, торчали из мягких тканей девушки за верхними передними зубами. С 1960-х годов было известно лишь о пяти подобных случаях, и все — у мужчин. Узнать, сколько всего людей страдали от такой аномалии, невозможно. С таким небольшим количеством зарегистрированных примеров врачам трудно даже объяснить, почему это происходит.

В случае с девушкой медики нашли потенциальную подсказку. Гормональные тесты и ультразвук привели к обнаружению синдрома поликистозных яичников (PCOS) — репродуктивного состояния, связанного с гормональным дисбалансом. Гирсутизм — или избыток волос — это частое следствие подобного дисбаланса, но такой атипичный рост обычно ограничивается частями тела, на которых уже прорастают волосяные фолликулы: например, лице, туловище и конечностях.