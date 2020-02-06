У жительницы Италии выросли волосы на деснах: фото

Необычный клинический случай был недавно описан в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology (oooojournal.net). В 2009 году к врачам из Университета «Луиджи Ванвителли» обратилась 19-летняя итальянка с жалобой на волосы, которые активно росли в ее ротовой полости. Такое явление в медицине называется гирсутизм десен.
Отдельные волосы, похожие на ресницы, торчали из мягких тканей девушки за верхними передними зубами. С 1960-х годов было известно лишь о пяти подобных случаях, и все — у мужчин. Узнать, сколько всего людей страдали от такой аномалии, невозможно. С таким небольшим количеством зарегистрированных примеров врачам трудно даже объяснить, почему это происходит.
В случае с девушкой медики нашли потенциальную подсказку. Гормональные тесты и ультразвук привели к обнаружению синдрома поликистозных яичников (PCOS) — репродуктивного состояния, связанного с гормональным дисбалансом. Гирсутизм — или избыток волос — это частое следствие подобного дисбаланса, но такой атипичный рост обычно ограничивается частями тела, на которых уже прорастают волосяные фолликулы: например, лице, туловище и конечностях.
Волосы были удалены хирургическим путем, и, после курса оральных контрацептивов для устранения дисбаланса гормонов, девушка вернулась к нормальной жизни. Как минимум, на какое-то время. Через шесть лет пациентка вновь пришла в клинику. Выяснилось, что она прекратила гормональное лечение, и гирсутизм десен вернулся.
На этот раз команда медиков не просто удалила волосы. Они осмотрели небольшой участок ткани с помощью микроскопа, на котором был обнаружен волосяной стержень, пробивающийся сквозь необычно утолщенные ткани десен девушки.
Исследователи пока не могут точно объяснить природу этого явления. Сообщается, что через год состояние пациентки ухудшилось. На данный момент нет сведений о том, вернулась ли она к предписанным лекарствам. Также неясно, влияет ли эта аномалия на ее здоровье другим образом, помимо очевидного неудобства.