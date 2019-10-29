Ученые утверждают, что нашли прародину всех людей. Критики сомневаются

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые проанализировали митохондриальную ДНК (мтДНК) — генетическую информацию, передающуюся по женской линии. При анализе было изучено мтДНК более 1200 жителей бесчисленных племён Африки. Выявив сохранившиеся с течением времени гены, антропологи определили, что анатомически современные люди (Homo sapiens) появились на территории нынешней Ботсваны — южноафриканской местности к югу от реки Замбези, которая ранее была дремучей и заболоченной.

Хотя ученые сходятся во мнении, что современные люди появились в Африке около 200 тысяч лет назад, они все еще не уверены в конкретной части этого континента, на которой произошла эта эволюционная веха. Новое исследование даёт ответ на этот вопрос, а также опровергает теорию о возникновении наших предков в Восточной Африке, о чём ранее свидетельствовали обнаруженные окаменелости.