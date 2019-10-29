Ученые утверждают, что нашли прародину всех людей. Критики сомневаются

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые проанализировали митохондриальную ДНК (мтДНК) — генетическую информацию, передающуюся по женской линии. При анализе было изучено мтДНК более 1200 жителей бесчисленных племён Африки. Выявив сохранившиеся с течением времени гены, антропологи определили, что анатомически современные люди (Homo sapiens) появились на территории нынешней Ботсваны — южноафриканской местности к югу от реки Замбези, которая ранее была дремучей и заболоченной.
Хотя ученые сходятся во мнении, что современные люди появились в Африке около 200 тысяч лет назад, они все еще не уверены в конкретной части этого континента, на которой произошла эта эволюционная веха. Новое исследование даёт ответ на этот вопрос, а также опровергает теорию о возникновении наших предков в Восточной Африке, о чём ранее свидетельствовали обнаруженные окаменелости.
мтДНК, передающаяся по материнской линии, зачастую используется для отслеживания предков человека, поскольку она не смешана с отцовской ДНК. Благодаря меньшему изменению с течением времени она способна чётче определять связи между дальними родственниками.
Все современные люди принадлежат к одной из митохондриальных линий (L-макро гаплогруппа). L-макро гаплогруппа также делится на подгруппы L1-6 и L0. Подгруппу L0 обнаружили у народов южной части Африки, и именно её анализировала группа ученых из Кембриджа.
Антрополог Ванесса Хейс утверждает, что данное исследование стало самым масштабным изучением L0 на сегодняшний день. Данная митохондриальная линия считается одной из древнейших. В ходе исследования выяснилось, что она на 50 тысяч лет старше, чем предполагалось — линия L0 появилась около 200 тысяч лет назад. Проследив данную генетическую нить, ученые выяснили, что каждый ныне живущий человек произошел от женщины, жившей на территории современной Ботсваны около 200 тысяч лет назад.
Исследователи обнаружили, что в результате увлажнения климата носители группы L0 дважды мигрировали: первая группа двинулась на северо-восток 130 тысяч лет назад, а вторая ушла на юго-западные земли спустя 20 тысяч лет. По словам Ванессы Хейс, эти группы следовали за стадами животных. Учёные уверены, что двухволновая миграция из Ботсваны позволила людям мигрировать из Африки и распространиться по всему миру.
Тем не менее антрополог из колледжа Лемана Райан Рааум, занимающийся изучением генетики африканских популяций, считает, что новое исследование имеет существенный недостаток. Хотя исследования Хейс точно указали, откуда возникла гаплогруппа L0, по его словам, мтДНК большинства людей может быть прослежена до иной подгруппы — L1-6.
Как утверждает Рааум, чтобы найти «единственное происхождение» нашего вида, исследователи должны найти генетического предшественника, жившего до генетического разделения на L0 и L1-6. Антрополог добавил, что скорее всего современные люди имеют несколько «родин» по всему африканскому континенту.
Другое уязвимое место открытия Ванессы Хейс заключается в том, что анализу была подвергнута лишь материнская ДНК и не охватывает весь геном наших предков.
В 2014 году антропологи определили самую старую известную линию современного человека, основанную на данных Y-хромосомы. Из их данных следовало, что человек населял центральную часть Западной Африки не более 160 тысяч лет назад.
Независимо от того, была ли Ботсвана колыбелью жизни для всех людей, новое исследование определенно предполагает, что эта часть Африки была оазисом для наших предков, что существенно дополняет наше понимание эволюции человека.