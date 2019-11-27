Ученые протестировали на людях «лекарство от старости»

Старение влечет за собой множество болезней; особенно с годами повышается риск возникновения заболеваний, связанных с возрастом – сердечно-сосудистых, рака и деменции. Ученые из медицинского колледжа при Дрексельском университете в Филадельфии решили проверить, получится ли у них замедлить старение.
Рапамицин изначально был открыт как антибиотик, но быстро стал использоваться как иммунодепрессант. Его применяют для того, чтобы избежать отторжений органов при трансплантации.
Группа ученых под руководством Кристиана Селла (Christian Sell) провела клинические испытания рапамицина на коже рук 36 добровольцев. В результате препарат уменьшил количество старых клеток на коже и улучшил внешний вид рук испытуемых.
В 2006 году впервые было показано, что рапамицин продлевает жизнь эукариот. В 2009 году ученые зафиксировали увеличение максимальной продолжительности жизни у мышей, которым давали рапамицин. У самок – на 14 процентов, у самцов – на 9.
При попадании в организм препарат блокирует белковый комплекс TOR, который отвечает за рост и размножение клеток. Его блокирование позволяет замедлять естественный процесс старения клетки. В этом году ученые впервые испытали действие рапомицина на людей – до этого проверять препарат на людях не решались из-за побочных эффектов.
Для эксперимента отобрали 36 людей старше 40 лет с признаками старения кожи. Каждому из них выдали два образца крема: для правой и левой руки. Один из них содержал небольшую концентрацию рапамицина, второй состоял из плацебо. Участники должны были наносить крем на руки перед сном раз в 1-2 дня.
Эксперимент длился восемь месяцев. До конца эксперимента дошли только 19 участников, остальные перестали выходить на связь или отказались от участия. 13 человек дали согласие на анализ крови, что позволило подтвердить, что в их крови не содержится рапамицин.
Клиническое улучшение внешнего вида кожи было отмечено у нескольких участников, а иммуногистохимический анализ выявил улучшение состояния кожи и на гистологическом уровне. Было обнаружено, что количество старых, не делящихся клеток на руках, которые мазали кремом с препаратом, уменьшилось в три раза. Также ученые отметили визуальные улучшения: на руках испытуемых стали меньше проступать вены и сухожилия, а количество морщин сократилось.
При этом, никаких признаков воспаления или патологий обнаружено не было. Исследователи заключили, что рапамицин способен бороться со старением кожи даже в небольших концентрациях. В дальнейшем ученые надеются получить больше сведений о механизмах влияния препарата на клетки человека.