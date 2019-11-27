Ученые протестировали на людях «лекарство от старости»

Старение влечет за собой множество болезней; особенно с годами повышается риск возникновения заболеваний, связанных с возрастом – сердечно-сосудистых, рака и деменции. Ученые из медицинского колледжа при Дрексельском университете в Филадельфии решили проверить, получится ли у них замедлить старение.

Рапамицин изначально был открыт как антибиотик, но быстро стал использоваться как иммунодепрессант. Его применяют для того, чтобы избежать отторжений органов при трансплантации.

Группа ученых под руководством Кристиана Селла (Christian Sell) провела клинические испытания рапамицина на коже рук 36 добровольцев. В результате препарат уменьшил количество старых клеток на коже и улучшил внешний вид рук испытуемых.

В 2006 году впервые было показано, что рапамицин продлевает жизнь эукариот. В 2009 году ученые зафиксировали увеличение максимальной продолжительности жизни у мышей, которым давали рапамицин. У самок – на 14 процентов, у самцов – на 9.

При попадании в организм препарат блокирует белковый комплекс TOR, который отвечает за рост и размножение клеток. Его блокирование позволяет замедлять естественный процесс старения клетки. В этом году ученые впервые испытали действие рапомицина на людей – до этого проверять препарат на людях не решались из-за побочных эффектов.