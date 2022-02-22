Ученые составили «карту» человеческого кишечника с разрешением до одной клетки

Такая работа была проведена впервые.

Ученые Школы медицины Университета Северной Каролины под руководством Скотта Мэгнесса секвенировали гены, которые экспрессируются в отдельных клетках пищеварительного тракта человека, чтобы обнаружить новые характеристики клеток и получить представление об их важных функциях, например, о поглощении питательных веществ и иммунной защите.

Если вы нервничаете, вы зачастую буквально можете почувствовать это нутром. Если вы вдруг переборщите с перцем, ваш кишечник может взбунтоваться, хотя ваш друг может есть уплетать его за обе щеки и чувствовать себя прекрасно. Вы можете употреблять какое-либо лекарство без побочных эффектов, а у вашей подруги от него же могут начаться нестерпимые боли. Почему это происходит? Коротко: потому что мы все разные.

Но ответить простым образом на вопрос о природе этих различий не удастся. Тем не менее, в новом исследовании ученые попытались пролить свет на некоторые из них.

Исследователи использовали целые желудочно-кишечные тракты человека от трех доноров органов, чтобы показать, как различаются типы клеток во всех областях кишечника. По их словам, это помогло показать особенности клеточных функций и различия в экспрессии генов между этими клетками и между самими людьми.

Скотт Мэгнесс ведущий автор исследования «Наша лаборатория показала, что можно узнать о функции каждого типа клеток в важных процессах, таких как поглощение питательных веществ, защита от паразитов и выработка слизи и гормонов, которые регулируют пищевое поведение и перистальтику кишечника. Мы также узнали, как слизистая оболочка кишечника может взаимодействовать с окружающей средой через рецепторы и датчики, и как лекарства могут взаимодействовать с различными типами клеток»

В своем исследовании ученые сосредоточилась на эпителии: одноклеточном толстом слое, отделяющем внутреннюю часть кишечника и толстой кишки от всего остального. Как и другие клеточные популяции и микробиота, эпителий невероятно важен для здоровья человека, и ученые годами исследуют его. Но до сих пор исследователи могли брать только крошечные биоптаты размером с рисовое зерно из нескольких частей пищеварительного тракта, обычно из толстой кишки или ограниченных областей тонкой кишки.

По словам Мэгнесса, такой подход был крайне ограничен. Он сравнил его с попыткой изучить целую страну, такую как США, основываясь на данных, полученных из пары-тройки штатов. Раньше исследователи изучали биоптаты, пытаясь идентифицировать все типы эпителиальных клеток и изучить их общие характеристики. Новый подход заключается в том, чтобы взять образцы тысяч отдельных клеток из каждой части нижнего отдела пищеварительного тракта (тонкой и толстой кишки) для создания атласа человеческого кишечника.

В дальнейшем ученые планировали изучить потенциальную роль этих клеток с помощью генов, которые экспрессирует каждая клетка. Такое знание может, в частности, помочь фармацевтам лучше понять возможность развития побочных эффектов при приеме лекарств.

Используя технологию секвенирования для характеристики экспрессии генов, группа Мэгнесса сначала извлекала РНК из каждой клетки эпителия пищеварительного тракта, полученного от доноров, сохраняя при этом каждую клетку отдельно.

«Картина, которую мы получаем от каждой клетки, представляет собой мозаику всех различных типов генов, которые производят клетки. Этот набор генов создает своеобразную подпись, подсказывающую нам, что это за клетка и что она делает. Стволовая ли это клетка, или слизистая, или гормон-продуцирующая, или сигнальная иммунная?», – Скотт Мэгнесс.

Соавтор исследования Джозеф Бёрклафф добавляет, что команда смогла увидеть различия в типах клеток во всем пищеварительном тракте, включая разные уровни экспрессии генов в одних и тех же типах клеток у трех разных людей. «Так, например, мы можем начать понимать, почему у некоторых людей возникает токсичность к определенным продуктам питания или лекарствам, а у других нет», – говорит Бёрклафф.

Основная проблема такого рода исследований – огромное количество получаемых данных. Секвенирование одной только клетки позволяет получить около 11 000 «прочтений» или отдельных образцов генных продуктов. В общей сложности это создает почти 140 миллионов точек данных для всех 12 590 клеток, затронутых в исследовании.

Однако команде удалось разработать вычислительные методы для фильтрации данных, чтобы создать их управляемый набор, включающий популяции клеток из всех частей желудочно-кишечного тракта.

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«Мы не только описали каждый отдельный тип клеток и каждый отдельный ген, который они экспрессируют по отдельности, но также рассмотрели их потенциальные функции. Взгляните на кишечную слизь, которая представляет собой сложную смесь, защищающую клетки. Мы показали, какие клетки экспрессируют различные белки муцина, сколько их и в каких областях пищеварительного тракта они находятся.

Мы рассмотрели, где экспрессируются специфические ферменты, которые переваривают пищу. Мы рассмотрели клетки с экспрессией противовоспалительных генов и генами синапсов, где кишечник, вероятно, связан с нервами, чтобы он мог общаться с остальным телом. Мы также рассмотрели аквапорины, белки, участвующие в переносе воды через кишечную мембрану», – объясняет Бёрклафф.

«Насколько нам известно, мы первыми провели такой анализ по всей длине кишечника человека от трех полных доноров. Мы можем изучить каждый тип клеток и предсказать, какие фармацевтические препараты могут повлиять на них», – пишут ученые.