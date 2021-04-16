Ученые создали химеру – гибрид человека и обезьяны

Опыты по созданию межвидовых гибридов млекопитающих ведутся с 1970-х годов – начиналось все с использования клеток грызунов. В 2017 году впервые были выращены «химеры», состоящие из клеток человека (меньше 0,001%) и свиньи. Их на месяц подсаживали самке свиньи, следя за развитием, но процесс оказался очень неэффективным: из 2 075 подсаженных эмбрионов в течение 28 дней развивались лишь 186 штук. Спустя год появился гибрид человека и овцы с долей человеческих клеток на уровне 0,01%. Однако для того, чтобы реально вырастить пригодный к трансплантации орган, объем должен быть доведен как минимум до 1%.

Ведущий автор новой научной работы, Хуан Бельмонте (Juan Belmonte) из Института биологических исследований Солка, поясняет, что приматы близки к человеку по эволюционной линии, и если создать такую химеру – можно понять, что именно мешает клеткам человека развиваться, и как можно преодолеть эти барьеры. Раньше Бельмонте уже занимался созданием химерных эмбрионов с применением материала человека и обезьяны.