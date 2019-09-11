Ученые спроектировали модель черепа общего предка всех людей

Палеоантропологи Доктор Мунье из Французского национального музея естественной истории и Марта Миразон Лар из Кембриджского университета в Великобритании, представили виртуальный череп, принадлежащий последнему общему предку всех современных людей.

Исследования ДНК показывают, что наши общие предки жили на юге Африки 260 000 – 350 000 лет назад, но как развивались эти ранние люди, остается загадкой. Находки, относящиеся к тому периоду, обнаруженные на континенте, не дают однозначных ответов. За десятилетия исследователи обнаружили лишь несколько останков со странной смесью черт.

Например, в 1986 году палеоантропологи обнаружили окаменелость в Кении в возрасте от 270 000 до 300 000 лет. Они называли его «архаичным человеком разумным». Другие эксперты утверждали, что он вообще принадлежит другому виду.

Два года назад группа ученых, работавших в Марокко, предложила новый ключ к разгадке. Они обнаружили множество ископаемых останков возрастом около 315 000 лет, которые принадлежали Homo Sapiens. Это самые старые из найденных видов. Эти древние люди отличались от современных строением черепа – он был более вытянутый.

Исследователи попытались понять, как загадочные окаменелости со всей Африки связаны с современными людьми. Они разработали математические методы для сравнения строения черепов в поисках эволюционных связей.

Ученые сделали компьютерную томографию 260 черепов современных людей из самых разных групп населения – от жителей африканских тропических лесов до тихоокеанских островов и побережья Гренландии. Они также взяли образцы разных популяций наших предков и родственных им видов – Homo habilis, Homo georgicus, Homo ergaster, неандертальцев из разных регионов, а также ранних Homo sapiens.

Затем исследователи поместили всех этих людей на эволюционное дерево. При этом они смогли проследить эволюцию черепов вдоль каждой из ветвей, создав виртуальный череп вероятного общего предка всех людей.