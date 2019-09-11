Ученые спроектировали модель черепа общего предка всех людей

Палеоантропологи Доктор Мунье из Французского национального музея естественной истории и Марта Миразон Лар из Кембриджского университета в Великобритании, представили виртуальный череп, принадлежащий последнему общему предку всех современных людей.
Исследования ДНК показывают, что наши общие предки жили на юге Африки 260 000 – 350 000 лет назад, но как развивались эти ранние люди, остается загадкой. Находки, относящиеся к тому периоду, обнаруженные на континенте, не дают однозначных ответов. За десятилетия исследователи обнаружили лишь несколько останков со странной смесью черт.
Например, в 1986 году палеоантропологи обнаружили окаменелость в Кении в возрасте от 270 000 до 300 000 лет. Они называли его «архаичным человеком разумным». Другие эксперты утверждали, что он вообще принадлежит другому виду.
Два года назад группа ученых, работавших в Марокко, предложила новый ключ к разгадке. Они обнаружили множество ископаемых останков возрастом около 315 000 лет, которые принадлежали Homo Sapiens. Это самые старые из найденных видов. Эти древние люди отличались от современных строением черепа – он был более вытянутый.
Исследователи попытались понять, как загадочные окаменелости со всей Африки связаны с современными людьми. Они разработали математические методы для сравнения строения черепов в поисках эволюционных связей.
Ученые сделали компьютерную томографию 260 черепов современных людей из самых разных групп населения – от жителей африканских тропических лесов до тихоокеанских островов и побережья Гренландии. Они также взяли образцы разных популяций наших предков и родственных им видов – Homo habilis, Homo georgicus, Homo ergaster, неандертальцев из разных регионов, а также ранних Homo sapiens.
Затем исследователи поместили всех этих людей на эволюционное дерево. При этом они смогли проследить эволюцию черепов вдоль каждой из ветвей, создав виртуальный череп вероятного общего предка всех людей.
У виртуальной модели общего предка человека тот же сводчатый череп, что и у современных людей, но также есть более тяжелые гребни бровей и выступающая нижняя часть лица.
Ученые сравнили полученный череп с настоящими африканскими ископаемыми того же периода. Они обнаружили ряд различий, придя к выводу, что окаменелости принадлежат не одной популяции, а трем.
Марокканские окаменелости принадлежит одной популяции. Ископаемое, найденное в Танзании, представляет второе. Третья популяция включает две окаменелости из двух мест, которые находятся на расстоянии тысяч километров друг от друга: Южной Африки и Кении. Исследователи пришли к выводу, что эта третья популяция наиболее похожа на предка современных людей.
Популяции, из которых произошли марокканские и танзанийские окаменелости, возможно, вымерли, не внося вклад в генофонд живых людей. Но другие группы могли вступать в контакт время от времени и скрещиваться.
Работа ученых может подтвердить теорию, согласно которой человек современного типа целиком сформировался в Африке, а дальнейшее смешение с близкими родственниками – такими как неандертальцы – видимо, было незначительным и практически не повлияло на формирование человеческой анатомии.