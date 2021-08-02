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Человек

Ученые выяснили, что хроническая боль может менять наши эмоции на химическом уровне

National Geographic Россия
02 августа 2021
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Фото: Pixabay
Об этом догадывались и раньше, но теперь найдены ответственные за эти процессы механизмы.

Новое исследование показывает способы, которыми боль влияет на то, как наша префронтальная доля обрабатывает эмоции на фундаментальном уровне. Ученые выяснили, что склонность к большей тревоге или депрессии является результатом нарушения способа взаимодействия клеток.

«Хроническая боль – это больше, чем просто ужасное ощущение. Она влияет на наши чувства, убеждения и саму нашу суть», – Сильвия Гастин, ведущий автор исследования.

Гастин и ее коллеги из Университета Нового Южного Уэльса использовали передовые методы визуализации для сканирования концентраций конкретного нейромедиатора у добровольцев с хронической болью и без нее. 

Это химическое вещество, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), играет важную роль в передаче сигналов в мозгу, сдерживая нервную активность во всей нервной системе.

В частности, в префронтальной коре головного мозга подавляющая активность ГАМК действует как форма управления движением, ограничивая связь с другими областями, такими как миндалевидное тело. Работая в балансе со стимулирующим нейротрансмиттером глутаматом, эта сигнальная система гарантирует, что наши эмоции поддержат нас в нужные моменты, не вызывая чрезмерного стресса.

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Исследования на животных выявили значительные различия в количестве глутамата, действующего в медиальной области префронтальной коры, когда субъекты испытывают боль. Точно так же уровень глутамата снижается у людей, испытывающих хроническую боль, в соответствии со снижением их эмоциональной регуляции.

Тем не менее, хотя изменения количества ГАМК наблюдались у мышей, эта связь не была до сих пор установлена для человека. В выборке из 48 участников с хронической болью и без нее сканирование мозга выявило значительные различия в уровнях ГАМК.

Хотя количество добровольцев невелико, оно достаточно значительное, чтобы убедиться: длительная боль меняет процесс того, как наш мозг обрабатывает эмоции.

«Мы впервые обнаружили, что продолжающаяся боль связана со снижением ГАМК, тормозного нейромедиатора в медиальной префронтальной коре. Другими словами, происходит настоящее патологическое изменение», – Сильвия Гастин.

Без ГАМК вычисления, выполняемые в передней части нашего мозга, которые имеют дело не только с нашими эмоциональными реакциями, но и с обоснованными мыслями и действиями, становятся усиленными.

Примерно каждый десятый человек в мире ежегодно сталкивается с той или иной степенью хронической боли. Тем, у кого приступы боли продолжаются более нескольких месяцев, приходится справляться еще и с такими последствиями как нарушение сна, стресс и чувство вины. 

Авторы работы отмечают, что понимание этих физических изменений, связывающих хроническую боль с управлением эмоциями, может в некоторой степени помочь людям вернуть себе адекватную оценку ситуации и контроль над своим телом.

Почитайте нашу большую статью о том, как ученые пытаются бороться с болью. Там мы рассказываем, как от боли спасают виртуальная реальность, смертоносные яды и мутации ДНК, а усугубляют – произведения Прокофьева, грусть, страх и тревога. 

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