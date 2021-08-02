Ученые выяснили, что хроническая боль может менять наши эмоции на химическом уровне

Новое исследование показывает способы, которыми боль влияет на то, как наша префронтальная доля обрабатывает эмоции на фундаментальном уровне. Ученые выяснили, что склонность к большей тревоге или депрессии является результатом нарушения способа взаимодействия клеток.
Гастин и ее коллеги из Университета Нового Южного Уэльса использовали передовые методы визуализации для сканирования концентраций конкретного нейромедиатора у добровольцев с хронической болью и без нее.
Это химическое вещество, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), играет важную роль в передаче сигналов в мозгу, сдерживая нервную активность во всей нервной системе.
В частности, в префронтальной коре головного мозга подавляющая активность ГАМК действует как форма управления движением, ограничивая связь с другими областями, такими как миндалевидное тело. Работая в балансе со стимулирующим нейротрансмиттером глутаматом, эта сигнальная система гарантирует, что наши эмоции поддержат нас в нужные моменты, не вызывая чрезмерного стресса.
Исследования на животных выявили значительные различия в количестве глутамата, действующего в медиальной области префронтальной коры, когда субъекты испытывают боль. Точно так же уровень глутамата снижается у людей, испытывающих хроническую боль, в соответствии со снижением их эмоциональной регуляции.
Тем не менее, хотя изменения количества ГАМК наблюдались у мышей, эта связь не была до сих пор установлена для человека. В выборке из 48 участников с хронической болью и без нее сканирование мозга выявило значительные различия в уровнях ГАМК.
Хотя количество добровольцев невелико, оно достаточно значительное, чтобы убедиться: длительная боль меняет процесс того, как наш мозг обрабатывает эмоции.
Без ГАМК вычисления, выполняемые в передней части нашего мозга, которые имеют дело не только с нашими эмоциональными реакциями, но и с обоснованными мыслями и действиями, становятся усиленными.
Примерно каждый десятый человек в мире ежегодно сталкивается с той или иной степенью хронической боли. Тем, у кого приступы боли продолжаются более нескольких месяцев, приходится справляться еще и с такими последствиями как нарушение сна, стресс и чувство вины.
Авторы работы отмечают, что понимание этих физических изменений, связывающих хроническую боль с управлением эмоциями, может в некоторой степени помочь людям вернуть себе адекватную оценку ситуации и контроль над своим телом.
Почитайте нашу большую статью о том, как ученые пытаются бороться с болью. Там мы рассказываем, как от боли спасают виртуальная реальность, смертоносные яды и мутации ДНК, а усугубляют – произведения Прокофьева, грусть, страх и тревога.