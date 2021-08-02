Ученые выяснили, что хроническая боль может менять наши эмоции на химическом уровне

Гастин и ее коллеги из Университета Нового Южного Уэльса использовали передовые методы визуализации для сканирования концентраций конкретного нейромедиатора у добровольцев с хронической болью и без нее.

Это химическое вещество, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), играет важную роль в передаче сигналов в мозгу, сдерживая нервную активность во всей нервной системе.

В частности, в префронтальной коре головного мозга подавляющая активность ГАМК действует как форма управления движением, ограничивая связь с другими областями, такими как миндалевидное тело. Работая в балансе со стимулирующим нейротрансмиттером глутаматом, эта сигнальная система гарантирует, что наши эмоции поддержат нас в нужные моменты, не вызывая чрезмерного стресса.