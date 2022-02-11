Ученые выяснили, когда кофе снижает риск смертности

Но не больше трех чашек в день.

Ученые проанализировали данные 468 629 человек из британского биобанка, у которых не было сердечных заболеваний в начале периода исследования. Участников спрашивали о привычках и образе жизни, например, о курении, употреблении кофе и физических упражнениях, а также были собраны данные об их индивидуальных сердечно-сосудистых факторах риска, таких как высокое кровяное давление, диабет и уровень холестерина.

Участники были разделены на три группы: не пьющие кофе, потребляющие кофе в умеренных количествах (1-3 чашки в день) и те, кто употреблял больше трех чашек кофе в день. Исследователи также использовали МРТ, чтобы лучше понять, как привычка пить кофе влияет на анатомию и функционирование сердца с течением времени.

«Широкая выборка, данные о здоровье и подробные МРТ-сканы сердца, доступные в британском биобанке, послужили прочной базой для этого исследования. Согласно нашим результатам, потребление кофе от легкого до умеренного не вредит сердечно-сосудистой системе и может быть даже полезным. Насколько нам известно, на сегодняшний день это крупнейшее исследование, посвященное влиянию кофе на сердечно-сосудистую систему», – Штеффен Петерсен, соавтор исследования из Лондонского университета королевы Марии.

Еще один соавтор исследования, доктор Захра Райси-Эстабраг добавила, что большинство участников пили либо молотый, либо растворимый кофе. Молотый кофе в умеренных количествах оказался связан с более низким риском смертности, но это преимущество не было обнаружено среди тех, кто регулярно пил растворимый кофе.

«Причина этого может быть связана с различным процессом производства молотых и быстрорастворимых форм, поскольку они содержат разные добавки», – отметила Райси-Эстарбаг.

«Употребление кофе в умеренных количествах оказалось связано с уменьшением риска общей смертности на 12% и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17% по сравнению с теми, кто не пил кофе. Кроме того, употребление от половины до трех чашек кофе оказалось связано со снижением риска инсульта на 21%», – говорит Саймон, ведущий автор исследования из Университета Земмельвайса в Венгрии.

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«С помощью МРТ мы смогли проанализировать влияние регулярного употребления кофе на сердце. Мы обнаружили, что регулярное потребление кофе в умеренных количествах полезно для здоровья сердца и может замедлить возрастные сердечные изменения», – добавляет Пал Маурович-Хорват, директор Центра медицинской визуализации в Университете Земмельвайса.

В ходе исследования выяснилось, что тип кофе также имеет значение в отношении пользы для здоровья.

«Исследование также показало, что даже кофе без кофеина связан с более низким риском смертности от всех причин, что также предполагает, что не только кофеин играет роль в положительных эффектах кофе, но это потребует дальнейших исследований», – Юдит Саймон.

В свою очередь, у тех, кто пил много кофе, не отмечалось каких-либо положительных тенденций для здоровья по сравнению с непьющими кофе, но и негативных последствий для сердечно-сосудистой системы также не было выявлено.

«Кофе – один из самых потребляемых напитков в мире, однако его сердечно-сосудистые эффекты малоизвестны, а некоторые предыдущие исследования показывали противоречивые результаты.

Этот последний анализ данных британского биобанка является ценным вкладом в существующие исследования в этой области, обеспечивающим всестороннюю оценку взаимосвязи между потреблением кофе и некоторыми аспектами сердечно-сосудистого здоровья», – заключил Петерсен.

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