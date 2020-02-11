Ученых судят за подделку артефактов с распятием Христа

Археолог Элисео Хиль, геолог Оскар Эриблицано и аналитик Рубен Сердан предстали перед судом в Витории-Гастейс, столице провинции Алава и автономного сообщества Страны Басков. Их обвиняют в том, что они нацарапали религиозные изображения на глиняной посуде, которая впоследствии была найдена в римских руинах в Ирунья-Велея, примерно в 10 километрах к западу от Витории-Гастейс.
Хиль утверждал, что три креста, найденные на фрагменте древней глиняной посуды, были самым ранним известным изображением распятия Иисуса Христа. В 2017 году исследователь Родригес Теминьо опубликовал в археологическом журнале Zephyrus статью, в которой последовательно доказал, что артефакты из Ирунья-Велея были подделкой.
Хиль привлек внимание СМИ в Испании в 2006 году, когда обнаружил сотни фрагментов керамики, на которых были изображены египетские иероглифы, а также рисунки и фразы на латинском, греческом и баскском языках.
Позже было обнаружено, что на некоторых артефактах было прописано имя древнеегипетской царицы Нефертити, о которой ничего не было известно до тех пор, пока ее могилу не нашли в ХХ веке. Также на одном из фрагментов был нацарапан латинский девиз, который был придуман в 1913 году для международного суда в Гааге.
Другие археологи также указывают на тот факт, что надписи на артефактах содержат современные запятые и смешанное использование прописных и строчных букв, которое не встречалось примерно до XVIII века. Эксперты также считают, что изображение распятия, найденное на самом знаменитом из артефактов, было создано «на сотни лет позже, чем было заявлено».
Хилю и Эриблицано грозит пять с половиной лет лишения свободы в случае признания их виновными в порче предметов наследия и мошенничестве. Сердан может получить два с половиной года тюрьмы за мошеннические документы, подтверждающие подлинность артефактов. Также обвинение требует оштрафовать исследователей на 285 тысяч евро.
Предполагается, что Хиль и его соратники создали поддельные артефакты не только для того, чтобы разбогатеть, но и для «усиления баскского национализма», продемонстрировав раннее использование их языка и христианизацию Страны Басков.
Хиль, Эриблицано и Сердан не признают собственную вину, настаивая на том, что не существует никаких доказательств того, что порча артефактов была совершенна непосредственно ими.
Впрочем, даже если вина испанцев будет доказана, им вряд ли удастся переплюнуть историю Джеймса Мелларта. В 2018 году выяснилось, что один из самых известных археологов второй половины ХХ века оказался обманщиком.