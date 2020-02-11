Ученых судят за подделку артефактов с распятием Христа

Археолог Элисео Хиль, геолог Оскар Эриблицано и аналитик Рубен Сердан предстали перед судом в Витории-Гастейс, столице провинции Алава и автономного сообщества Страны Басков. Их обвиняют в том, что они нацарапали религиозные изображения на глиняной посуде, которая впоследствии была найдена в римских руинах в Ирунья-Велея, примерно в 10 километрах к западу от Витории-Гастейс.

Хиль утверждал, что три креста, найденные на фрагменте древней глиняной посуды, были самым ранним известным изображением распятия Иисуса Христа. В 2017 году исследователь Родригес Теминьо опубликовал в археологическом журнале Zephyrus статью, в которой последовательно доказал, что артефакты из Ирунья-Велея были подделкой.

Хиль привлек внимание СМИ в Испании в 2006 году, когда обнаружил сотни фрагментов керамики, на которых были изображены египетские иероглифы, а также рисунки и фразы на латинском, греческом и баскском языках.