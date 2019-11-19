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Человек

Ученый 47 лет считает бабочек и не собирается останавливаться

19 ноября 2019
Бабочка-монарх
Фото: Tom Shockey/flickr.com
Уникальная история исследователя, который посвятил всю свою жизнь одному делу.

73-летний Арт Шапиро – профессор эволюции и экологии в Калифорнийском университете в Дэвисе. Он коллекционирует цитаты, книги и рассказы, увлекается аргентинской политикой и метеорологией, но настоящая его страсть – бабочки.

В течение почти полувека он тщательно отслеживает популяцию бабочек в десяти специально отобранных местах в северной части центральной Калифорнии, посещая каждое место раз в две недели, если позволяет погода.

За это время он в одиночку создал самый продолжительный проект по мониторингу бабочек в Северной Америке.

«Первоначально он был задуман как пятилетний проект, но данные были слишком хороши, чтобы прекратить их сбор», – говорит Шапиро.

Метод его работы на протяжении десятилетий остается неизменным: он просто определяет вид увиденной им бабочки и записывает данные в блокнот.

«Все это совершенно непостижимо. Никто не посещает 10 мест каждые две недели в течение такого долгого времени. Это неслыханно в истории науки», – Мэтт Фористер, эколог и бывший студент Шапиро.

У Шапиро нет мобильного телефона, потому что он не любит отвлекаться. Он не водит машину и все еще перепечатывает статьи, которые прочитал, чтобы поделиться ими со своей женой. Около 260 дней в году Арт проводит в поле и по-прежнему способен без проблем пройти десять километров в день.

Шапиро увлекся бабочками в 10-летнем возрасте. Его библией была «Полевая книга насекомых» Фрэнка Латса. В 14 лет он переключился на «Путеводитель Петерсона по восточной бабочке». Оригинальная копия этой книги лежит где-то в его кабинете, спрятанная среди груд книг, вырезок, открыток и бумаг.

Шапиро придумал свой смелый проект «Бабочка» в 1960-х годах будучи старшекурсником в Университете Пенсильвании. Идея состояла в том, чтобы выбрать места с различным климатом, высотой, топографией и растительностью, а затем отслеживать бабочек в каждом месте в течение пяти лет.

Арт приступил к полноценной реализации проекта в 1972 году, поселившись в Сакраменто и заведя семью. Шапиро выбрал десять участков, которые соответствовали его критериям исследования: высокое разнообразие видов растений и бабочек, близлежащая метеостанция, малые шансы на развитие в ближайшие десятилетия, а также разная среда обитания и высота. Плюс, до всех этих мест можно было добраться на общественном транспорте.

Мониторинговое исследование Шапиро было разработано для изучения краткосрочных изменений и колебаний численности бабочек. В науке такие исследования прозвали шумом. Но поскольку он продолжал следить за одними и теми же местами десятилетиями, в его данных появилась тревожная и долгосрочная тенденция.

«Краткосрочные колебания могут содержать или не содержать сообщения о долгосрочных тенденциях. Но здесь долгосрочные тенденции ясны: в Калифорнии бабочки исчезают», – Артур Шапиро.

Сначала ученый не заметил этого. Популяции насекомых изменчивы: они резко падают в годы, когда погодные условия неблагоприятны. Но в 1999 году произошло нечто странное: популяции 17 видов бабочек на его участках с низкой высотой сократились одновременно и резко.

Шапиро связывает это с распространением нового вида пестицидов, известного как неоникотиноид.

«Сезон 1998-99 соответствовал широкому распространению этих технологий. Но у нас есть только корреляция, доказать это мы не можем», – замечает ученый.

В последние годы ситуация ухудшилась. Фористер, который проводит большую часть статистического анализа данных Шапиро, сказал, что еще в 1970-х годах он регулярно видел 30 видов бабочек на некоторых своих участках. Сегодня Шапиро с большей вероятностью найдет только 20.

Шапиро говорит, что 2018 год был худшим сезоном для бабочек, который он когда-либо наблюдал. Число видов на всех высотах уменьшилось, чего никогда не происходило ранее.

Как ученый, Шапиро знает, что этот массив статистических данных обеспечит другим исследователям ценную информацию и поможет понять, из-за чего снижаются популяции бабочек и кто в этом виноват. Но как человек, который посвятил всю свою жизнь наблюдению за этими насекомыми, он не может не огорчаться.

Шапиро рассказал коллегам и друзьям, что чувствует себя врачом, который знал пациента всю его жизнь. Теперь пациент явно умирает, и он понятия не имеет почему.