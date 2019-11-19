Ученый 47 лет считает бабочек и не собирается останавливаться

73-летний Арт Шапиро – профессор эволюции и экологии в Калифорнийском университете в Дэвисе. Он коллекционирует цитаты, книги и рассказы, увлекается аргентинской политикой и метеорологией, но настоящая его страсть – бабочки.

В течение почти полувека он тщательно отслеживает популяцию бабочек в десяти специально отобранных местах в северной части центральной Калифорнии, посещая каждое место раз в две недели, если позволяет погода.

За это время он в одиночку создал самый продолжительный проект по мониторингу бабочек в Северной Америке.

«Первоначально он был задуман как пятилетний проект, но данные были слишком хороши, чтобы прекратить их сбор», – говорит Шапиро.

Метод его работы на протяжении десятилетий остается неизменным: он просто определяет вид увиденной им бабочки и записывает данные в блокнот.