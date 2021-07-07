Ученым удалось найти 14 ныне живущих родственников Леонардо да Винчи

Искусствоведы Алессандро Веццози и Аньезе Сабато поделились результатами проекта, начатого еще в 1970-х годах, в рамках которого эксперты искали живых родственников ярчайшего представителя Эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Они задокументировали данные о 21 поколении семьи Да Винчи, охватывающие период продолжительностью в 690 лет. Кроме того, были найдены 14 ныне живущих родственников великого итальянца.
У Леонардо не было собственных детей, зато имелись как минимум 22 сводных брата. Новые исторические документы и источники позволили Веццози и Сабато проследить мужскую линию вплоть до деда Леонардо, Микеле, который родился в 1331 году. Сам Леонардо родился 15 апреля 1452 года.
Обновленное генеалогическое древо состоит из пяти основных ветвей, которые исследователи прослеживают от отца Леонардо, Пьеро, и сводного брата Доменико. Команда задокументировала непрерывную мужскую линию, которая охватывает 21 поколение и включает 14 живых потомков, самому младшему из которых всего один год. Из этих 14 человек ранее был известен только один.
Новое исследование подготовило почву для генетического анализа с участием Y-хромосомы, которая передается исключительно потомкам мужского пола.
Y-хромосома остается почти неизменной на протяжении 25 поколений. Сравнение Y-хромосомы наших современников с геномом их предков, захороненных в давние времена, способно подтвердить непрерывность семейной линии и собственный маркер Y-хромосомы Леонардо.
Восстановление и подтверждение Y-хромосомы Леонардо может раскрыть новое понимание географического происхождения его семьи и генетического здоровья. Ученые также хотели бы приблизиться к пониманию природы гениальности Да Винчи. Они отмечают, что теоретически биологические данные Леонардо даже могут помочь проверить подлинность его работ.
Предыдущий анализ был опубликован в 2016 году. Тогда было объявлено о документировании сведений о 19 поколениях семьи Да Винчи и всего о двух ныне живущих родственниках Леонардо.
В многолетнем проекте участвуют Museo Ideale Леонардо да Винчи, Ассоциация наследия Леонардо да Винчи, Институт Дж. Крейга Вентера в Ла-Хойя, Калифорния, а также другие учреждения.
Леонардо был похоронен во Франции в 1519 году, но текущее местонахождение его останков неизвестно. ДНК его живых родственников будет проанализирована в ближайшие месяцы.