Ученым удалось найти 14 ныне живущих родственников Леонардо да Винчи

Искусствоведы Алессандро Веццози и Аньезе Сабато поделились результатами проекта, начатого еще в 1970-х годах, в рамках которого эксперты искали живых родственников ярчайшего представителя Эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Они задокументировали данные о 21 поколении семьи Да Винчи, охватывающие период продолжительностью в 690 лет. Кроме того, были найдены 14 ныне живущих родственников великого итальянца.

У Леонардо не было собственных детей, зато имелись как минимум 22 сводных брата. Новые исторические документы и источники позволили Веццози и Сабато проследить мужскую линию вплоть до деда Леонардо, Микеле, который родился в 1331 году. Сам Леонардо родился 15 апреля 1452 года.

Обновленное генеалогическое древо состоит из пяти основных ветвей, которые исследователи прослеживают от отца Леонардо, Пьеро, и сводного брата Доменико. Команда задокументировала непрерывную мужскую линию, которая охватывает 21 поколение и включает 14 живых потомков, самому младшему из которых всего один год. Из этих 14 человек ранее был известен только один.