Украшения из усопших: в Турции найдены «бусины» из человеческих зубов

Во время раскопок в неолитическом поселке Чатал-Хююк (Турция) исследователи обнаружили два человеческих зуба с дырками для ношения в бусах, ожерелье или браслете. Возраст находки оценивается в 8500 лет.

Скотт Хэддоу, ведущий автор исследования из университета Копенгагена, рассказал, что скорее всего пара зубов извлечена у двух взрослых людей после смерти. Износ жевательных поверхностей зубов указывал на то, что людям было бы от 30 до 50 лет. Так как на зубах нет следов болезней, которые могли привести к их выпаданию, наиболее вероятно извлечение зубов из черепов умерших людей.

Исследователь добавил, что зубы были просверлены маленьким сверлом конической формы, подобной тем, которые использовались для создания бусин из камней и костей животных. Также на человеческих останках присутствовали следы износа, соответствующие использованию их в качестве браслета или ожерелья.

Человеческие зубы использовались в декоративных целях в Европе верхнего палеолита и неолита, но эта практика доселе не документировалась на Ближнем Востоке.

Ученые отмечают, что зубы были найдены не в гробницах, где обычно рядом с захороненным телом находят украшения из костей животных. Исследователи предполагают, что подвески из человеческих зубов могли быть связаны с определенными ритуальными табу, но точно определить это пока невозможно.