Умер самый маленький мобильный человек на планете

Кахендра скончался 17 января после остановки сердца. Он был героем одного из выпусков программы «Мир наизнанку», где подружился с телеведущим Дмитрием Комаровым. Автор программы рассказал, что в начале декабря Кахендру госпитализировали с пневмонией.
«Я помог с лечением. 19 декабря мне передали, что состояние улучшилось и он идет на поправку. Врачи давали хорошие прогнозы», — Дмитрий Комаров.
16 января Кахендра был повторно госпитализирован в больницу Манипал в Непале. По словам врачей, произошло стремительное ухудшение его здоровья. Последовали проблемы с печенью и сердцем, организм дал комплексный сбой и стал стремительно ослабевать. Кахендра умер в пятницу в 15 часов по местному времени.
Кахендра родился городе Похкара 14 октября 1992 года. Его отец вспоминал, что при рождении младенец был таким маленьким, что мог уместиться на ладони.
Впервые он попал в поле зрения представителей Книги рекордов Гиннеса (GWR) в 2010 году, когда его измерил менеджер записей Марко Фригатти на итальянском телешоу GWR Lo Show dei Record и подтвердил, что он самый маленький мобильный подросток в мире. Официально в GWR Кахендра оказался в 2011 году с ростом 67,08 сантиметра. В том же году он был назначен непальским послом доброй воли в сфере туризма.
Представители GWR последний раз встречались с Кахендрой в декабре 2018 года. Свои соболезнования по поводу его кончины выразил Крейг Глендей, главный редактор GWR.
После смерти Кахендры, самым маленьким человеком на планете вновь стал колумбиец Эдуард Ниньо Эрнандес, рост которого составляет 70,21 см.
GWR признает две категории людей невысокого роста — мобильных и немобильных. Самым маленьким среди немобильных является филиппинец Джунрей Балауинг, рост которого составляет 59,93 см. Из-за несовершенного остеогенеза он не может ходить и стоять без посторонней помощи.
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