Умер самый маленький мобильный человек на планете

Кахендра скончался 17 января после остановки сердца. Он был героем одного из выпусков программы «Мир наизнанку», где подружился с телеведущим Дмитрием Комаровым. Автор программы рассказал, что в начале декабря Кахендру госпитализировали с пневмонией.

«Я помог с лечением. 19 декабря мне передали, что состояние улучшилось и он идет на поправку. Врачи давали хорошие прогнозы», — Дмитрий Комаров.

16 января Кахендра был повторно госпитализирован в больницу Манипал в Непале. По словам врачей, произошло стремительное ухудшение его здоровья. Последовали проблемы с печенью и сердцем, организм дал комплексный сбой и стал стремительно ослабевать. Кахендра умер в пятницу в 15 часов по местному времени.