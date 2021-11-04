Умеренное употребление алкоголя все-таки не пойдет вам на пользу: новое исследование

Несколько лет назад в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research было опубликовано исследование, авторы которого уверяли: при умеренном употреблении алкоголя риск преждевременной смерти ниже, чем при полном воздержании или же при серьезном алкоголизме.
Команда немецких ученых провела новую научную работу по этой теме. Специалисты взяли более широкую выборку людей, рассмотрев их жизни под другим углом. Результаты опровергают предыдущее утверждение.
В 2013 году команда из Техасского университета представила результаты наблюдений за жизнью и здоровьем 1824 людей в течение двух десятилетий. Шестьдесят три процента участников были мужчинами, все люди в начальной точке исследования имели возраст от 55 до 65 лет. 69% участников, не употреблявших алкоголь, умерли за годы наблюдений. Для сильно пьющих этот показатель оказался на уровне 60%, а в группе умеренно пьющих был зафиксирован 41% смертей.
На основании этих данных можно сделать вывод о пользе употребления спиртного в небольших количествах. Это мнение также широко распространено в обществе, но оно – ошибочно. В новом исследовании была взята случайная выборка 4028 жителей Германии в возрасте от 18 до 64 лет. В период с 1996 по 1997 годы они приняли участие в опросе, предоставив информацию о своем употреблении алкоголя за 12 месяцев до этого момента. Также в их досье была внесена информация о состоянии здоровья, употреблении алкоголя и наркотиков в более далеком прошлом. Спустя 20 лет стали доступны данные о смертности людей из этой группы.
447 человек, или почти 11% участников исследования, не употребляли алкоголь в течение 12 месяцев до интервью. Однако 90% из этого числа пили в прошлом. Кроме того, 72% из них имели один или несколько других факторов риска более высокой смертности, в том числе ежедневное курение. Было найдено только 125 человек, которые не пили ни в прошлом, ни в настоящем, а также не имели проблем со здоровьем. Оказалось, что их уровень смертности вовсе не выше, чем у тех, кто пьет умеренно, а зачастую продолжительность жизни даже дольше.
Узнайте, какие дозы алкоголя в разных странах считаются «безопасными».