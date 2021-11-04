Умеренное употребление алкоголя все-таки не пойдет вам на пользу: новое исследование

В 2013 году команда из Техасского университета представила результаты наблюдений за жизнью и здоровьем 1824 людей в течение двух десятилетий. Шестьдесят три процента участников были мужчинами, все люди в начальной точке исследования имели возраст от 55 до 65 лет. 69% участников, не употреблявших алкоголь, умерли за годы наблюдений. Для сильно пьющих этот показатель оказался на уровне 60%, а в группе умеренно пьющих был зафиксирован 41% смертей.

На основании этих данных можно сделать вывод о пользе употребления спиртного в небольших количествах. Это мнение также широко распространено в обществе, но оно – ошибочно. В новом исследовании была взята случайная выборка 4028 жителей Германии в возрасте от 18 до 64 лет. В период с 1996 по 1997 годы они приняли участие в опросе, предоставив информацию о своем употреблении алкоголя за 12 месяцев до этого момента. Также в их досье была внесена информация о состоянии здоровья, употреблении алкоголя и наркотиков в более далеком прошлом. Спустя 20 лет стали доступны данные о смертности людей из этой группы.

447 человек, или почти 11% участников исследования, не употребляли алкоголь в течение 12 месяцев до интервью. Однако 90% из этого числа пили в прошлом. Кроме того, 72% из них имели один или несколько других факторов риска более высокой смертности, в том числе ежедневное курение. Было найдено только 125 человек, которые не пили ни в прошлом, ни в настоящем, а также не имели проблем со здоровьем. Оказалось, что их уровень смертности вовсе не выше, чем у тех, кто пьет умеренно, а зачастую продолжительность жизни даже дольше.