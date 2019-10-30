Умерла старейшая жительница России

В Книге рекордов Гиннесса старейшей жительницей планеты с документально подтвержденными датами рождения и смерти указана француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня.

Сейчас рекорд по версии Книги рекордов Гиннесса удерживает японская долгожительница Канэ Танака. Ей 116 лет.