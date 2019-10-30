В поселке Алча Астраханской области скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил глава Красноярского района Нургали Байтемиров.
Танзиля Бисембеева родилась 14 марта 1896 года - женщина застала царскую Россию, Первую и Вторую мировые войны и распад Советского союза. Она воспитала четверых детей, у нее 10 внуков, 13 правнуков и два праправнука. В 2016 году, согласно сайту Книги рекордов России, Танзиля Бисембеева (тогда ей было 120 лет) была официально признана самым пожилым ныне живущим человеком в России. В 2017 году рекорд астраханки был побит 127-летней Нану Шаова из Кабардино-Балкарии, но в январе 2019 года она умерла.
Умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева. Ей было 123 года:https://t.co/4ptf7O9YJp pic.twitter.com/y9xUYhoE1O— ТАСС (@tass_agency) October 30, 2019
В Книге рекордов Гиннесса старейшей жительницей планеты с документально подтвержденными датами рождения и смерти указана француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня.
Сейчас рекорд по версии Книги рекордов Гиннесса удерживает японская долгожительница Канэ Танака. Ей 116 лет.