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Человек

Умерла старейшая жительница России

30 октября 2019
По данным Книги рекордов России ей было 123 года.

В поселке Алча Астраханской области скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил глава Красноярского района Нургали Байтемиров.

Танзиля Бисембеева родилась 14 марта 1896 года - женщина застала царскую Россию, Первую и Вторую мировые войны и распад Советского союза. Она воспитала четверых детей, у нее 10 внуков, 13 правнуков и два праправнука. В 2016 году, согласно сайту Книги рекордов России, Танзиля Бисембеева (тогда ей было 120 лет) была официально признана самым пожилым ныне живущим человеком в России. В 2017 году рекорд астраханки был побит 127-летней Нану Шаова из Кабардино-Балкарии, но в январе 2019 года она умерла.

«Танзиля Бисембеева умерла в возрасте 123 лет. Всем селом провожали нашу долгожительницу в последний путь — её знали и любили», — Нургали Байтемиров.

В Книге рекордов Гиннесса старейшей жительницей планеты с документально подтвержденными датами рождения и смерти указана француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня.

Сейчас рекорд по версии Книги рекордов Гиннесса удерживает японская долгожительница Канэ Танака. Ей 116 лет.