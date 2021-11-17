Употребление кофе и чая снижает риск инсульта и деменции

Группа исследователей из Тяньцзиньского медицинского университета и Йельского университета выяснила, что раздельное и комбинированное употребление чая и кофе связано с пониженным риском инсульта, ишемии и деменции.
В исследовании приняли участие 365 682 участника (от 50 до 74 лет) из Биобанка Великобритании. Они присоединились к исследованию с 2006 по 2010 год и находились под наблюдением до 2020 года. За период исследования у 5079 участников развилось слабоумие, а у 10 053 человек был хотя бы один инсульт.
У людей, которые выпивали 2-3 чашки кофе или 3-5 чашек чая в день или комбинацию из 4-6 чашек кофе и чая, была самая низкая частота инсульта или слабоумия. Люди, которые пили 2-3 чашки кофе и 2-3 чашки чая в день, имели на 32% меньший риск инсульта и на 28% меньший риск деменции по сравнению с теми, кто не пил ни кофе, ни чай.
Употребление кофе отдельно или в сочетании с чаем также было связано с более низким риском постинсультного слабоумия.
Авторы предупреждают, что такого рода наблюдательные исследования не могут использоваться для доказательства причинной связи. Они также отмечают, что волонтеры британского биобанка, как правило, находятся в хорошей форме, что может означать, что результаты будут менее применимы к населению в целом.
Деменция – это прогрессирующая и неизлечимая в настоящее время потеря когнитивных функций, которая становится все более распространенной с возрастом. В будущем она может стать еще более серьезной проблемой для людей – продолжительность жизни увеличивается вместе с вероятностью развития деменции.
Инсульты являются причиной около десяти процентов смертей в мире каждый год. У выживших после инсульта также могут возникнуть многие хронические осложнения, включая слабоумие. Так что любой возможный способ снизить вероятность развития этих изнурительных заболеваний будет благом, пишут исследователи.