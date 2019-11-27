Уроки герпетолога

Что вы ощущаете, глядя на эту змею? Страх или восхищение? В детстве Ручира Сомавеера восторгался «жуткими гадами» и приносил в карманах маленьких змеек, пойманных возле дома в Шри-Ланке, в школу.

Теперь, став герпетологом в Австралийском федеральном исследовательском объединении, Сомавеера понимает, что большинство людей боятся змей, которых он называет существами «загадочными, фантастическими и недооцененными». Цель Ручиры – развеять мифы о змеях с помощью общественных образовательных программ. Одна из них идет на шри-ланкийском телевидении и рассказывает о том, как избежать опасных встреч. По данным Всемирной организации здравоохранения, змеи кусают 5 миллионов человек ежегодно. Сам ученый дважды пострадал от очень ядовитых змей. Работая с рейнджерами в Индонезии, Сомавеера узнал, что те верят: если спокойно говорить со змеей, она не укусит. Он принес к ним змею и поднял шум – рептилия и носом не повела. Но когда он топнул ногой, змея отползла, подтвердив, что эти пресмыкающиеся ощущают вибрации.



(Ручира Сомавеера. Фотограф: Хунг Ын)

Сотрудничает Сомавеера и с австралийскими рыбаками. Ведь морские змеи – одни из самых ядовитых, а рыбаки часто находят их в сетях. Герпетолог объясняет, как безопасно обращаться со змеями, а рыбаки снабжают его фотографиями ядовитого улова. Так выяснилось, что оливковая морская змея Alpysurus apraefrontalis, считавшаяся вымершей в регионе, еще встречается.

Сомавеера участвовал в самом масштабном мировом исследовании рептилий, в результате которого выяснилось, что почти половина видов либо находится под угрозой исчезновения, либо вообще не изучена.