Ушел из жизни Алексей Леонов – первый человек, вышедший в открытый космос

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», – сказала помощница космонавта Наталья Филимонова.

Прощание и похороны Алексея Леонова пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором космонавт был вторым пилотом корабля «Восход-2» (командир – Павел Беляев). В ходе полета 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос.

В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран – «Союза-19» (СССР) и Apollo 18 (США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей – Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.

С 1970 по 1991 годы Леонов занимал пост заместителя главы Центра подготовки космонавтов.