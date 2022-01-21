Устойчивость к антибиотикам убивает более миллиона человек в год

По оценкам глобального исследования, опубликованного в журнале Lancet, в 2019 году около 1,3 миллиона смертей были непосредственно вызваны лекарственно-устойчивыми бактериальными инфекциями.

Бактерии, устойчивые к антибиотикам, считаются одной из самых больших угроз, стоящих перед современной медициной. Чрезмерное использование антибиотиков (часто без предписания врача) привело к тому, что резистентность бактерий повышается с каждым годом. Это приводит к тому, что распространенные инфекции, такие как сепсис и пневмония, становится труднее лечить.

Мохсен Нагави из Вашингтонского университета в Сиэтле и его коллеги разработали модель для оценки того, сколько людей умерло в 2019 году от бактериальных инфекций, которые ранее можно было лечить, если бы не устойчивость к противомикробным препаратам (УПП). Такого глобального исследования ранее не проводилось.

Модель основана на медицинских картах 471 миллиона человек с устойчивыми к антибиотикам инфекциями из 204 стран. Команда изучила опубликованные исследования и медицинские записи, чтобы получить как можно более полный набор данных об УПП.