Устойчивость к антибиотикам убивает более миллиона человек в год
По оценкам глобального исследования, опубликованного в журнале Lancet, в 2019 году около 1,3 миллиона смертей были непосредственно вызваны лекарственно-устойчивыми бактериальными инфекциями.
Бактерии, устойчивые к антибиотикам, считаются одной из самых больших угроз, стоящих перед современной медициной. Чрезмерное использование антибиотиков (часто без предписания врача) привело к тому, что резистентность бактерий повышается с каждым годом. Это приводит к тому, что распространенные инфекции, такие как сепсис и пневмония, становится труднее лечить.
Мохсен Нагави из Вашингтонского университета в Сиэтле и его коллеги разработали модель для оценки того, сколько людей умерло в 2019 году от бактериальных инфекций, которые ранее можно было лечить, если бы не устойчивость к противомикробным препаратам (УПП). Такого глобального исследования ранее не проводилось.
Модель основана на медицинских картах 471 миллиона человек с устойчивыми к антибиотикам инфекциями из 204 стран. Команда изучила опубликованные исследования и медицинские записи, чтобы получить как можно более полный набор данных об УПП.
Исследователи обнаружили, что около 1,3 миллиона смертей во всем мире могут быть напрямую связаны с УПП. Они также выяснили, что еще 3,65 миллиона смертей были связаны с людьми, у которых были заболевания, показывающие ту или иную форму УПП.
«Мы не можем с уверенностью сказать, что эти смерти были вызваны устойчивостью к противомикробным препаратам, но некоторые из них могли быть таковыми», – говорит Нагави.
Если брать в расчет обе группы, УПП становится третьей ведущей причиной смерти в мире в 2019 году после ишемических сердечных заболеваний и инсультов.
Более 70 процентов смертей, связанных с УПП, в исследовании были связаны с устойчивостью к бета-лактамным антибиотикам, таким как пенициллин. «Нас это не удивило, потому что мы знаем, как часто эти препараты выписывают в клиниках», – объясняет Нагави.
По словам Нагави, ключ к борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам – многогранный подход.
«Развитым странам необходимо назначать меньше антибиотиков и разрабатывать больше вакцин от инфекционных заболеваний. Также важно давать скоту меньше антибиотиков, обеспечивать лучшую гигиену в больницах и улучшать эпиднадзор за устойчивостью к противомикробным препаратам», – подытожил Нагави.
ВОЗ считает устойчивость бактерий к антибиотикам одной из самых серьезных угроз XXI века. Мы вошли в постантибиотическую эру, а это означает, что ежегодно сотни тысяч людей будут заражаться и умирать от инфекций, которые раньше легко поддавались лечению антибиотиками.