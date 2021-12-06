Утечка мозгов: почему нейроны потребляют так много энергии даже когда мы отдыхаем

Человеческий мозг поглощает в 10 раз больше энергии, чем остальное тело. Даже когда мы отдыхаем, эта цифра в среднем составляет около 20 процентов энергии, потребляемой телом. Этот показатель снижается у коматозных пациентов с «мертвым мозгом», но и тогда он падает всего в два-три раза.

Новое исследование, проведенное учеными из Weill Cornell Medicine, дает ответ на вопрос, почему мозг является таким активным «пожирателем» энергии. В своей работе они определили крошечные капсулы-органеллы, называемые везикулами (синаптическими пузырьками), как основной источник потребления энергии в неактивных нейронах.

Нейроны используют эти пузырьки в качестве контейнеров для своих молекул нейротрансмиттеров, которые они запускают для передачи сигналов другим нейронам. Упаковка нейротрансмиттеров в везикулы – это процесс, который потребляет химическую энергию, и исследователи обнаружили, что этот процесс с точки зрения энергии по своей природе подразумевает своего рода «протечки», являясь настолько неплотным, что продолжает потреблять значительную энергию, даже когда везикулы заполнены, а синаптические «терминалы», откуда они отправляются, уже неактивны.