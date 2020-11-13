В 2019 году от кори погибло более 200 000 человек. Такой смертности не было 23 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила совместное с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявление по ситуации с заражением корью. Согласно отчету, с 2016 по 2019 год количество смертей от кори во всем мире выросло на 50%, а в 2019 году погибло более 207 500 человек.
В 2019 году количество заболевших корью во всем мире резко возросло. Показатель в 869 770 заразившихся стал самым высоким с 1996 года.
Причиной высокой заболеваемости и смертности в ВОЗ называют несвоевременную вакцинацию детей двумя дозами корьсодержащего препарата — вакцинами MCV1 и MCV2.
Для борьбы с корью и предотвращения вспышек болезни и смертей уровень охвата вакцинацией необходимыми вакцинами MCV1 и MCV2 должен достигнуть 95 процентов и поддерживаться на национальном и субнациональном уровнях, говорится в отчете.
Охват MCV1 оставался неизменным на протяжении более десяти лет и составлял от 84 до 85 процентов. Охват MCV2 неуклонно растет, но сейчас составляет только 71 процент.
В 2020 году вакцинирование от кори было осложнено последствиями пандемии COVID-19. По состоянию на ноябрь более 94 миллионов человек подверглись риску заражения болезнью из-за приостановки вакцинирования. Из стран, которые отложили вакцинирование, только восемь (Бразилия, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Непал, Нигерия, Филиппины и Сомали) возобновили свои кампании после первоначальных задержек.
Корь – крайне заразная тяжелая болезнь вирусного происхождения. До введения противокоревой вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинации крупные эпидемии кори происходили каждые 2–3 года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона случаев смерти от кори.
Возбудителем кори является вирус из семейства парамиксовирусов. Вирус кори обычно передается через прямой контакт, а также воздушно-капельным путем, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму. Корь является болезнью человека и не регистрировалась у животных.
Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.
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