В 2019 году от кори погибло более 200 000 человек. Такой смертности не было 23 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила совместное с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявление по ситуации с заражением корью. Согласно отчету, с 2016 по 2019 год количество смертей от кори во всем мире выросло на 50%, а в 2019 году погибло более 207 500 человек.

В 2019 году количество заболевших корью во всем мире резко возросло. Показатель в 869 770 заразившихся стал самым высоким с 1996 года.

Причиной высокой заболеваемости и смертности в ВОЗ называют несвоевременную вакцинацию детей двумя дозами корьсодержащего препарата — вакцинами MCV1 и MCV2.