В американских паспортах появится третий пол – «гендер Х»

Всё больше государств официально признают право людей самим определять свой пол вне зависимости от внешних признаков. Недавно приверженность этому направлению заявили США. Ранее подобные инициативы одобрялись на уровне отдельных штатов, но теперь администрация Байдена распространит практику на всю страну.
Было бы ошибкой считать, что несогласие с традиционным разделением полов является приметой современности: в разных культурах есть представители «третьего пола», объединяющие мужскую и женскую природу. У индейцев Северной Америки были «бердаши», у аборигенов Полинезии — «фаафафине», а из российской истории самым известным примером является кавалерист-девица Надежда Дурова, которая даже смогла получить документы на мужское имя.
Бердаши (или люди с двумя душами) признавались именно третьим полом. Это представители одного биологического пола, принимающие гендерную идентичность другого — иногда берущие на себя обязанности «противоположного» пола, а иногда лишь одевающиеся подобно ему. Так как считалось, что бердаши имели особую связь с богами и духами, мужчины-бердаши часто являлись шаманами или знахарями в своём племени.
Фаафине же с самого детства воспитываются как девочки, хотя и рождаются мальчиками. Их роль, в отличие от бердашей, чётко определена: они заботятся о семье, быте, старых и больных людях, а также воспитывают детей. В своей культуре эти люди не считаются гомосексуалами, но их партнёром обычно становится мужчина.
В Нью-Йорке в 2018 году был подписан законопроект о «третьем гендере», разрешающий указывать третий пол в свидетельстве о рождении тем людям, которые не могут отнести себя к мужскому или женскому полу. А в Орегоне можно получать водительские права с отметкой «Х».
Однако это половинчатые меры: паспорта все равно выдавались только с традиционными вариантами. Одна из небинарных гражданок США, Мэри Эмили О’Хара, поделилась (или поделился) проблемами, которые возникают в этой связи. Наличие в паспорте отметки M или F при указанном «Х» в водительских правах может обернуться обвинением в хранении фальсифицированных документов из-за разницы основных данных. Кроме того, Мэри настаивает, что это неправильно само по себе, это противоречит убеждениям людей, не чувствующих связи со своим биологическим полом. В результате она не покидала страну много лет: ей не нужен паспорт с указанным в нем чужим полом.
Эта ситуация изменится в соответствии с новым правилом, объявленным 30 июня. На первом этапе любому желающему будет разрешено внести изменения в графу «пол» в паспорте: поменять мужской на женский, и наоборот. Доказательств о смене пола и других медицинских справок не потребуется, процедуры уже запущены.
State Department to Allow “X” Gender Marker on Passports https://t.co/KHZAxh4nfj— Democracy Now! (@democracynow) July 2, 2021
С добавлением в паспорта гендера «Х» предстоит больше работы. Тем не менее, президент Джо Байден заверил небинарных, интерсекс- и других людей, которым не комфортно в рамках традиционного разделения полов, что их голос услышан, и в относительно недалеком будущем они смогут получать документы, полностью соответствующие их собственной самоидентификации.
Среди стран, которые уже полностью или частично реализовали эту практику — Индия, Германия, Чили, Новая Зеландия и Австралия. А в Канаде недавно впервые в мире был зарегистрирован ребенок «неопределенного пола»: на этом настояла его мать-трансгендер. Сейчас малышу — четыре года, по биологическим признакам она — девочка, и на фотографиях ее можно увидеть в платьях, но родители оставляют за ней право выбора, которое та, вероятно, сделает в будущем, чтобы документы соответствовали самоидентичности.