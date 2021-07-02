В американских паспортах появится третий пол – «гендер Х»

Всё больше государств официально признают право людей самим определять свой пол вне зависимости от внешних признаков. Недавно приверженность этому направлению заявили США. Ранее подобные инициативы одобрялись на уровне отдельных штатов, но теперь администрация Байдена распространит практику на всю страну.

Было бы ошибкой считать, что несогласие с традиционным разделением полов является приметой современности: в разных культурах есть представители «третьего пола», объединяющие мужскую и женскую природу. У индейцев Северной Америки были «бердаши», у аборигенов Полинезии — «фаафафине», а из российской истории самым известным примером является кавалерист-девица Надежда Дурова, которая даже смогла получить документы на мужское имя.

Бердаши (или люди с двумя душами) признавались именно третьим полом. Это представители одного биологического пола, принимающие гендерную идентичность другого — иногда берущие на себя обязанности «противоположного» пола, а иногда лишь одевающиеся подобно ему. Так как считалось, что бердаши имели особую связь с богами и духами, мужчины-бердаши часто являлись шаманами или знахарями в своём племени.

Фаафине же с самого детства воспитываются как девочки, хотя и рождаются мальчиками. Их роль, в отличие от бердашей, чётко определена: они заботятся о семье, быте, старых и больных людях, а также воспитывают детей. В своей культуре эти люди не считаются гомосексуалами, но их партнёром обычно становится мужчина.

В Нью-Йорке в 2018 году был подписан законопроект о «третьем гендере», разрешающий указывать третий пол в свидетельстве о рождении тем людям, которые не могут отнести себя к мужскому или женскому полу. А в Орегоне можно получать водительские права с отметкой «Х».