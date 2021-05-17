В Аризоне кремировали мужчину, не зная, что он радиоактивен

В 2017 году 69-летний мужчина с раком поджелудочной железы попал в больницу с аномально низким артериальным давлением. Он скончался всего через два дня, а его останки кремировали. Однако ни в больнице, ни в крематории не знали, что за последнее время мужчина не первый раз обращался за медицинской помощью.

Всего за день до этого ему ввели радиоактивное соединение в другой больнице для лечения его опухоли. Когда его останки были сожжены, эта радиоактивная и потенциально опасная доза дотатата лютеция Lu 177 находилась внутри его тела.

Этот случай, описанный в исследовательском письме, иллюстрирует сопутствующие риски, потенциально связанные с 18,6 млн процедур ядерной медицины с использованием радиофармпрепаратов, которые в среднем проводятся в США за год.

«Радиофармпрепараты представляют собой уникальную проблему посмертной безопасности, которую часто игнорируют. Кремация облученного пациента приводит к улетучиванию радиофармпрепарата, который затем может вдыхаться окружающими (или попадать в прилегающий район) и приводить к большему облучению, чем от живого пациента», — пояснили исследователи из клиники Мэйо в описании случая.