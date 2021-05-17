В Аризоне кремировали мужчину, не зная, что он радиоактивен

В 2017 году 69-летний мужчина с раком поджелудочной железы попал в больницу с аномально низким артериальным давлением. Он скончался всего через два дня, а его останки кремировали. Однако ни в больнице, ни в крематории не знали, что за последнее время мужчина не первый раз обращался за медицинской помощью.
Всего за день до этого ему ввели радиоактивное соединение в другой больнице для лечения его опухоли. Когда его останки были сожжены, эта радиоактивная и потенциально опасная доза дотатата лютеция Lu 177 находилась внутри его тела.
Этот случай, описанный в исследовательском письме, иллюстрирует сопутствующие риски, потенциально связанные с 18,6 млн процедур ядерной медицины с использованием радиофармпрепаратов, которые в среднем проводятся в США за год.
«Радиофармпрепараты представляют собой уникальную проблему посмертной безопасности, которую часто игнорируют. Кремация облученного пациента приводит к улетучиванию радиофармпрепарата, который затем может вдыхаться окружающими (или попадать в прилегающий район) и приводить к большему облучению, чем от живого пациента», — пояснили исследователи из клиники Мэйо в описании случая.
Когда лечащие врачи и отдел радиационной безопасности клиники, где пациенту вводили радиоактивное соединение, узнали о смерти своего пациента, они связались с крематорием.
Спустя почти месяц после кремации они использовали счетчик Гейгера для определения уровня радиации внутри кремационной камеры и на оборудовании, включая печь, вакуумный фильтр и костолом.
Они обнаружили низкие, но, тем не менее, повышенные уровни радиации, а спектроскопический персональный детектор радиации идентифицировал лютеций Lu 177, который использовался для лечения пациента.
Хотя нет окончательных доказательств, конкретно связывающих дозу радиофармпрепарата пациента с уровнями радиации, обнаруженными в крематории, это, безусловно, наиболее вероятное объяснение того, как эти следовые уровни лютеция Lu 177 оказались там.
Это также первый случай подобного документального подтверждения радиоактивного заражения крематориев.
Когда исследователи проанализировали мочу оператора крематория, чтобы узнать, был ли работник заражен радиационным воздействием, они не нашли никаких следов лютеция Lu 177. Однако они обнаружили другой радиоактивный изотоп — технеций 99 m. Оператор заявил, что никогда не подвергался воздействию этого соединения в рамках процедур ядерной медицины.
Из-за этого исследователи считают вероятным, что оператор мог подвергнуться воздействию испаренного 99mTc во время кремации других человеческих останков.
Авторы исследовательской записки поясняют, что количество излучения, о котором идет речь довольно низкое, поэтому даже если проблема случайного улетучивания может быть широко распространена в кремационной индустрии, она может представляться не слишком опасной.
«Я не думаю, что это проблема, которая может повлечь за собой какой-либо риск рака или других радиационно-индуцированных заболеваний. Однако, если кто-то подвергается такому воздействию регулярно, каждую неделю или каждые несколько дней, это может стать источником беспокойства», — говорит Паоло Боффетта из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай.
По словам исследователей, учитывая, что более половины всех американцев в конечном итоге кремируются, система здравоохранения США должна разработать более совершенные способы оценки радиоактивности умерших пациентов до их кремации, а также стандартизировать способы уведомления крематориев о своих клиентах.