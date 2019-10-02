В Австралии, Новой Зеландии и Исландии можно будет спастись в случае глобальной пандемии

Исследователи из Университета Отаго, Веллингтон (Новая Зеландия) считают, что человечеству нужно разработать сценарии на случай, если ему будет грозить опасность вымирания.

«Открытия в области биотехнологий могут привести к тому, что генетически спроектированная пандемия будет угрожать выживанию нашего вида. Носители болезней могут легко обойти сухопутные границы, а вот изолированный независимый остров сможет укрыть изолированную, технологически развитую популяцию, которая заселит Землю после катастрофы», – считает один из авторов исследования профессор Ник Уилсон.

Чтобы определить, какие острова лучше всего готовить в качестве убежища, исследователи разработали систему подсчета баллов, учитывающую особенности населения, местонахождения, ресурсов и общества каждой островной нации.

Результаты показали, что самым благоприятным убежищем является Австралия – благодаря избытку энергии и достаточному количеству продуктов питания. За ней «спасительным кругом» для человечества вероятнее всего окажутся Новая Зеландия и Исландия.

Профессор Уилсон говорит, что важно заранее обдумать, как смягчить маловероятные, но катастрофические сценарии, такие как пандемия, угрожающая исчезновению всего нашего вида.

«Это похоже на страховой полис. Вы надеетесь, что вам никогда не понадобится его использовать, но если случится бедствие стратегия должна быть разработана заранее», – уточняет он.

Ведущий автор исследования, доктор Мэтт Бойд, директор по исследованиям в Adapt Research, говорит, что люди могут вольно или невольно высвободить модифицированный организм, способный убить все человечество.

«В худшем случае может произойти одновременное высвобождение нескольких генно-инженерных пандемических организмов. Мы должны быть готовы к таким ситуациям. Наше исследование показывает, что некоторые островные государства обладают характеристиками, необходимыми для сохранения технологической культуры в результате подобной катастрофы.

Не исключено, что возникнет явная необходимость в островном убежище как единственном варианте спасения человечества», – сказал Бойд.

Исследователи считают, что Новая Зеландия также имеет довольно неплохие шансы стать местом спасения людей при других угрозах, таких как ядерная война.