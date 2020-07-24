В Австралии создали настолько маленький эндоскоп, что он может сканировать кровеносные сосуды мышей
Австралийско-германская команда ученых разработала самое маленькое в мире устройство визуализации, толщиной с человеческий волос. Оно способно перемещаться по кровеносным сосудам мышей, предоставляя беспрецедентные возможности 3D-сканирования тела с микроскопическим разрешением.
Для создания этого миниатюрного эндоскопа команда взяла тонкое оптическое волокно диаметром менее полумиллиметра, включающее защитную оболочку. Затем исследователи использовали технику 3D-микропечати, чтобы снабдить эндоскоп крошечной линзой с боковым диаметром менее 0,13 мм.
Это оптическое волокно затем подключили к сканеру оптической когерентной томографии (ОКТ) в качестве гибкого зонда. В офтальмологии ОКТ используют для получения изображений участков сетчатки, зрительного нерва или переднего сегмента глаза.
Команда провела успешные испытания устройства не только в кровеносных сосудах человека, но и у мышей. Исследователи считают, что крошечный зонд может открыть новые возможности сканирования в труднодоступных местах, таких как улитка уха и потенциально даже в нервной системе.
Кроме того, исследователи отмечают, что миниатюрная линза, неразличимая человеческим глазом, формирует изображения в пять раз более глубокие, чем обычный эндоскоп.
Сканирование кровеносных сосудов и артерий применяется в медицине для их проверки на наличие бляшек, состоящих из жиров, холестерина и других веществ, которые имеют тенденцию накапливаться в стенках кровеносных сосудов и приводить к болезням сердца.
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