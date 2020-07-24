В Австралии создали настолько маленький эндоскоп, что он может сканировать кровеносные сосуды мышей

Команда провела успешные испытания устройства не только в кровеносных сосудах человека, но и у мышей. Исследователи считают, что крошечный зонд может открыть новые возможности сканирования в труднодоступных местах, таких как улитка уха и потенциально даже в нервной системе.

Кроме того, исследователи отмечают, что миниатюрная линза, неразличимая человеческим глазом, формирует изображения в пять раз более глубокие, чем обычный эндоскоп.

Сканирование кровеносных сосудов и артерий применяется в медицине для их проверки на наличие бляшек, состоящих из жиров, холестерина и других веществ, которые имеют тенденцию накапливаться в стенках кровеносных сосудов и приводить к болезням сердца.

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